اردوهای راهیان نور دانشگاهی باید فراگیرتر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی امروز دوشنبه در یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه اگر فلسفه خلقت را عبد پروری بدانیم که تعبیر آن کمال انسان در عبودیت است می‌توان گفت که بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی انسان سازی است، اظهار داشت: بهترین معبر و مجرای انسان سازی که هم سهل الوصول و هم جذاب است، معبر جهاد و شهادت است.

وی با بیان اینکه غایت علم و علوم و به ویژه علوم انسانی دور کردن بشر از ظلمت جهل، استعمار و … و رساندن به نورانیت و حاکمیت خدا است، گفت: این را هم دانشگاه انجام می‌دهد، به فرموده امام راحل تکلیف دانشگاه انسان سازی است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری می‌فرماید که یکی از تکالیف نظام علمی و دانشگاهی انسان سازی است، افزود: شهدای دانشجو، دانشگاهیان و… در پیروزی و استمرار این انقلاب همواره مؤثر بوده و با خون خود پایه‌های انقلاب اسلامی را تحکیم کرده‌اند.

سردار کشکولی با اشاره اینکه بهترین راه کمال، جهاد و شهادت است، افزود: نظام ما هزینه رادر این زمینه پرداخت کرده و مستمرا هم پرداخت می‌کند چرا که آرمان‌ها را هم به دست آوردیم.

وی با اشاره راهبرد نطق، اوصاف، وصیت نامه و … شهید و ضرورت توجه به آن در دانشگاه، گفت: همچنین آرمان‌های شهید مانند استکبار ستیزی، عدالت جویی و… در دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه با اشاره تهیه ۱۵ پژوهش در ذیل کنگره شهدای لرستان و تصویب پنج پایان نامه در این کنگره، بیان داشت: کتابخانه‌ها، فرصت‌های علمی، همایش‌های علمی و… دانشگاه‌ها معطوف به جهاد و شهادت باشد.

سردار کشکولی، بیان داشت: باید اردوهای راهیان نور برای استاد و دانشجو فراگیر تر شود و به مانند یک اردوی درسی و علمی الزامی شود.

وی با بیان اینکه واحد درسی انقلاب اسلامی که الان اختیاری است، می‌توان با پیگیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی شود تا شهدا به نحو مطلوبی به دانشجویان معرفی شوند، گفت: اگر این کارها صورت گیرد، نورانیت حاصل از علم و ایمان از محراب جهاد و شهادت میسرتر و نهادینه‌تر خواهد شد.