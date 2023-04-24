به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی فوقی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین حضرت علی علیهالسلام مبنی بر اینکه «تشکر کردن، ارزشمندتر از خوبی است»، گفت: تشکر از کارهای خوب و آدمهای خوب باعث تداوم و تکرار و ترغیب به انجام آن میشود.
وی با بیان اینکه طرح «مهرواره محله همدل» در دستور کار است که هدف از اجرای آن شناساندن خوبیها و تشویق و تشکر از آن در محلات و در سطح جامعه و مردم مؤمن و خداباور است، اضافه کرد: تشکر کردن، تشویق و نشر خوبی در یک محله باعث تبدیل شدن آن به یک الگوی مناسب برای سایرین و ازدیاد خوبیها در محله میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: «مهرواره محله همدل»، رقابت محلات سراسر ایران اسلامی برای همدل شدن و فرصتی برای گرهگشایی، روایت همدلی و نشر خوبیهاست.
حجت الاسلام فوقی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان به افراد خوب و همدلی آنان نیازمند است، خاطر نشان کرد: اگر امروز مثلاً یک کارآفرین و یا فعال اقتصادی در یک محله داشته باشیم ولی خوبیهای آن را نشر ندهیم و تبدیل به الگوی خوب و موفقی برای جوانان نشود، در آینده دیگر کسی سراغ این کار نخواهد رفت و لذا اینجاست که اهمیت و ارزش نشر کارهای خوب و خیر مشخص میشود.
وی افزود: در مهرواره محله همدل از کسانی که به فکر همسایههای خود هستند، از خانمهایی که برای ازدواج جوانها تلاش میکنند، از جوانها و نوجوانهایی که دانش و مهارتشان را در اختیار دیگران میگذارند و از هزاران هزار آدم خوب و خوبی دیگر تشکر و قدردانی میشود.
گفتنی است افرادی که میخواهند اهل نشر خوبیها باشند و از انسانها و سنتهای خوب محله خودشان تقدیر کنند، میتوانند عبارت «لبیک» را به شماره ۵۰۰۰۹۶۵۰۰ پیامک نمایند تا فرایند ارتباط این اقدام فرهنگی مذهبی آغاز شود.
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