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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

«مهرواره محله همدل» در اصفهان اجرا می‌شود

«مهرواره محله همدل» در اصفهان اجرا می‌شود

اصفهان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: «مهرواره محله همدل» فراتر از ماه مبارک رمضان در اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی فوقی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام مبنی بر اینکه «تشکر کردن، ارزشمندتر از خوبی است»، گفت: تشکر از کارهای خوب و آدم‌های خوب باعث تداوم و تکرار و ترغیب به انجام آن می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح «مهرواره محله همدل» در دستور کار است که هدف از اجرای آن شناساندن خوبی‌ها و تشویق و تشکر از آن در محلات و در سطح جامعه و مردم مؤمن و خداباور است، اضافه کرد: تشکر کردن، تشویق و نشر خوبی در یک محله باعث تبدیل شدن آن به یک الگوی مناسب برای سایرین و ازدیاد خوبی‌ها در محله می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: «مهرواره محله همدل»، رقابت محلات سراسر ایران اسلامی برای همدل شدن و فرصتی برای گره‌گشایی، روایت همدلی و نشر خوبی‌هاست.

حجت الاسلام فوقی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان به افراد خوب و همدلی آنان نیازمند است، خاطر نشان کرد: اگر امروز مثلاً یک کارآفرین و یا فعال اقتصادی در یک محله داشته باشیم ولی خوبی‌های آن را نشر ندهیم و تبدیل به الگوی خوب و موفقی برای جوانان نشود، در آینده دیگر کسی سراغ این کار نخواهد رفت و لذا اینجاست که اهمیت و ارزش نشر کارهای خوب و خیر مشخص می‌شود.

وی افزود: در مهرواره محله همدل از کسانی که به فکر همسایه‌های خود هستند، از خانم‌هایی که برای ازدواج جوان‌ها تلاش می‌کنند، از جوان‌ها و نوجوان‌هایی که دانش و مهارتشان را در اختیار دیگران می‌گذارند و از هزاران هزار آدم خوب و خوبی دیگر تشکر و قدردانی می‌شود.

گفتنی است افرادی که می‌خواهند اهل نشر خوبی‌ها باشند و از انسان‌ها و سنت‌های خوب محله خودشان تقدیر کنند، می‌توانند عبارت «لبیک» را به شماره ۵۰۰۰۹۶۵۰۰ پیامک نمایند تا فرایند ارتباط این اقدام فرهنگی مذهبی آغاز شود.

کد مطلب 5762310

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