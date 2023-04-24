به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سیدرضا سید طبیب مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان به معرفی این محصول دانش‌بنیان پرداخت و گفت: نام این محصول سیستم حفاری جهت‌دار یا اصطلاحاً حفاری انحرافی است و این محصول توانسته با توانایی و دانش نوین و فناوری بالای به کار رفته در آن نقش پشتیبانی شرکت‌های خارجی را بسیار کمرنگ کند.

وی ادامه داد: عمده‌ترین اهمیت حفاری در میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه از جمله عراق و قطر است.

این مدیرعامل به شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین مخاطبین خود اشاره کرد و گفت: این محصول یک محصول صنعتی است و مخاطبین آن شرکت‌های سرویس‌دهنده حفاری جهت‌دار هستند.

این فعال حوزه فناوری بیان کرد: در این شرکت یک محصول منطبق با کیفیت بین‌المللی را با تجهیزات پیشرفته، به روش مهندسی معکوس کرده‌ایم بطوریکه دقیقا مشابه نمونه غربی آن است و بسیار باکیفیت‌تر و کارآمدتر از نمونه‌های چینی آن است.

وی همچنین به تامین نیازهای فناورانه در حوزه قطعات الکترونیک و سنسورهای پیشرفته با دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم تا با تامین این قطعات، ضمن تامین نیاز صنعت الکترونیک کشور، زمینه برای بومی سازی و تولید داخلی این تجهیزات فراهم شود.

طبیب، در خصوص اشتغال‌زایی توسط این مجموعه دانش بنیان گفت: بطور مستقیم ۷ نفر به صورت تمام وقت و ۶ نفر به صورت پاره وقت با این شرکت همکاری می‌کنند این در حالی است که این واحد فناور، به صورت غیر مستقیم از ظرفیت‌های بالقوه صنایع قطعه‌سازی استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر حمایت‌های صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سخت شدن ارزیابی‌ها توسط این معاونت محترم اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دید کافی برای ارزیابان معاونت نسبت به همه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد روند ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان سخت‌ و تبدیل به یک چالش شده است که این خود منجر به دسترسی سخت تر به حمایت‌های مالی و تسهیلاتی که معاونت و صندوق‌ها ارائه می‌دهند شده است.