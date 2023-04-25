به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در مراسم رونمایی از اتصال متقابل بین پیام رسانه‌ای ایرانی که امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به راه اندازی فاز اول این طرح گفت: در این فاز ارسال پیام متنی و استیکر و فایل پیش بینی شده است و در فازهای بعدی امکان تشکیل گروه مشترک و قابلیت تماس صوتی و تصویری بین پیام رسان ها فراهم می‌شود.

وزیر ارتباطات افزود: دیگر نیازی به نصب تمام نرم افزارها در موبایل نیست چرا که با راه اندازی این طرح یک پیام رسان می‌تواند تمام پیام رسان های دیگر را دربر گیرد.

وی گفت: امنیت و رمزنگاری استاندارد بین پیام‌رسان ها وجود دارد به معنای دیگر از آنجا که حریم خصوصی و امنیت اهمیت دارد، این اتصال با رعایت حریم خصوصی انجام شده است۔

زارع پور در ادامه با اشاره به اینکه درحال حاضر چهار پیام‌رسان در این زمینه پیشتاز هستند تصریح کرد: مقرر شد پس از به روزرسانی جدید این قابلیت با پیش فرض غیر فعال بر روی پیام‌رسان‌ها اضافه شود؛ در واقع این قابلیت به این گونه است که زمانی که نسخه جدید پیام‌رسان‌ها منتشر شود، در پیام‌رسان‌ها بصورت غیرفعال وجود خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست وزارت ارتباطات حمایت از توسعه خدمات بومی درکشور و حل مشکلات مردم است گفت: با توجه به اهمیت موضوعات مربوط به مردم موضوع خدمات پایه و پیام رسان هادر اولویت ما قرار گرفت۔

زارع پور ادامه داد:در اواسط سال گذشته با اتفاقی در کشور روبه رو شدیم که باتوجه به شرایط لازم دانستیم محدودیت هایی اعمال کنیم و تمام کار ما چندین برابر شد به طوری که هر هفته و بعدها هر روز با پیام رسان های داخلی جلسات متعددی داشتیم تا هر چه زودتر همه مشکلات رفع و تقویت پیام رسان ها انجام شود۔

وی افزود: لازم بود راهی برای ارتباط مردم ایجاد کنیم به این ترتیب با تلاش هایی که در زیر ساخت ها و بخش های مختلف شد، توانستیم امکانات خوبی در پیام رسان های داخلی فراهم آوردن کنیم۔

زارع پور افزود: خوشبختانه این تلاش ها نتیجه داد و چند ده میلیون کاربر جدید به پیام رسان ها اضافه شد.

وزیر ارتباطات گفت: براساس آماری که داریم تا اسفند ماه ۳۵ میلیون کاربر جدید به پیام رسان های ایرانی افزوده شده است۔

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه همچنین به تقویت تماس صوتی و تصویری اشاره کرد و گفت: تماس صوتی و تصویری داشتیم اما ضعیف بود ولی درحال حاضر تماس ها با کیفیت و پایدار است۔

زارع پور ادامه داد: درصدی از کاربران پیام رسان داخلی، خارجی ها هستند و هدف ما این است که بازار این پیام رسان ها برای خارجی ها انجام شود تا این خدمات برای آنها نیز فراهم شود۔

وی تاکید کرد: ایران اولین کشوری است که به شکل عملیاتی طرح اتصال پیامرسان ها را با پروتکل استاندارد، باکیفیت و امن پیاده سازی کرده است۔

وی گفت:سیاست دولت سیزدهم حمایت از ظرفیت های داخلی کشور است و روز به روز با فناوری جدید خدمات دیگری برای مردم فراهم می شود۔

وزیر ارتباطات افزود: برای ارزیابی این طرح حداقل باید یک‌ ماه بگذرد اما اکنون آخرین آماری که داریم، تعداد کاربر فعال ماهانه پیام‌رسان‌ ایتا، ۲۲ میلیون نفر شده است؛ یعنی در یک ماه حداقل یک بار از آن استفاده کرده‌اند.

زارع پور افزود:پیام‌رسان بله، حدود ۱۶ و نیم میلیون، سروش پلاس حدود ۱۰ و نیم و روبیکا حدود ۴۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. کاربر فعال روزانه آنها متفاوت است اما چیزی که هر روز چک می‌کنیم این است که روزانه چند ده هزار کاربر جدید به این پلتفرم‌ها اضافه می‌شود۔

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در مراسم رونمایی از اتصال متقابل پیام رسان های ایرانی گفت:تعامل خوبی که امروز بین شرکت های دانش بنیان صورت گرفته شده به پشتیبانی وزارت ارتباطات بوده و تنها موضوع پیام رسان ها مد نظر نیست امروز شاهد این هستیم که این فناوری و خدمات، رشد اولیه را داشته و امسال باید وارد فاز توسعه و تثبیت شود۔

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات با دستورات و هدایت هایی که ازسوی وزیر انجام می شود هرگونه پشتیبانی از این فعالیت ها خواهد داشت۔