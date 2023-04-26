میثم یوسفی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود به خبرنگار مهر گفت: حدود ۲ سال پیش و با حمایت مرضیه برومند و بنفشه بدیعی نمایش موزیکال «جنگ و صلح» را با بچه‌های تئاتر یزد برای جشنواره تئاتر عروسکی تهران-مبارک تولید کردیم. سپس در بهار سال ۱۴۰۰ اجرای عمومی نمایش را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بردیم که چندین بار به دلیل اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا متوقف شد.

وی ادامه داد: بار دیگر و برای احیای نمایش موزیکال «جنگ و صلح» نسبت به اجرای مجدد اثر اقدام کردیم و قرار شد از ۱۴ اردیبهشت نمایش را در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران روی صحنه ببریم.

یوسفی با بیان اینکه نمایش موزیکال «جنگ و صلح» در نوع خود منحصر به فرد است، یادآور شد: این نمایش بدون دیالوگ و با زبان موسیقی اجرا می‌شود و زبانی بین‌المللی دارد. طی تجربیاتی که در عرصه‌های مختلف تئاتر از جمله موزیکال، فیزیکال و همچنین موسیقی داشتم تلاش کردم با نمایش موزیکال «جنگ و صلح» گفتگویی بین تمدن‌ها شکل بدهم.

کارگردان نمایش «جنگ و صلح» درباره این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش برداشتی از «رومئو و ژولیت» ویلیام شکسپیر است و سازهای کلاسیک و سنتی در این اثر شخصیت‌های نمایشی هستند و ماجرای عاشقانه رومئو و ژولیت در تقابل میان سازهای کلاسیک و سنتی روایت می‌شود.

وی تأکید کرد: «جنگ و صلح» بر خلاف تراژدی ویلیام شکسپیر یک ملودرام عاشقانه با مدت زمان ۴۰ دقیقه است و به لحاظ موسیقایی هم حرفی برای گفتن دارد. «جنگ و صلح» کاری است که می‌تواند نماینده خوبی از ایران برای خارج از کشور باشد.

یوسفی در پایان سخنان خود درباره تولید این اثر نمایشی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه و تئاتر، تصریح کرد: اگر مرضیه برومند و بنفشه بدیعی نبودند این اثر تولید نمی‌شد. به عنوان کسی که شغلش تئاتر است در اقتصاد فلج تئاتر که بخشی از جامعه است، نمی‌توانم کار نکنم و با قرض و بودجه شخصی کار را به سرانجام می‌رسانم. اگر جنگ جهانی باشد یا ویروس کرونا شیوع پیدا کند باز هم باد تئاتر کار کنم و خود را با شرایط وفق بدهم.

فرید نوایی آهنگساز «جنگ و صلح» و علی پاکدست سازنده ماسک‌های این اثر نمایشی هستند.