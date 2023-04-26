شناسایی و کشف ۲ انبار لوازم آرایشگاهی قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزار مهر، سرهنگ هدایت بهرامی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اولویت‌ها و راهبردهای ناجا، مبنی بر تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز، انجام مأموریت محوله در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.

وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد مالک دو انبار با تهیه کالای قاچاق اقدام به دپو و نگهداری کالای قاچاق در این مکان‌ها کرده است و با استفاده از خودروی وانت کالای قاچاق را به بازار تهران منتقل و عرضه می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضائی از ۲ انبار مذکور بازدید و در بازرسی از این مکان ۱۹۵ هزار قلم انواع لوازم و تجهیزات آرایشگاهی قاچاق از قبیل موی مصنوعی، صورتک و پایه فلزی و برس مو کشف کردند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و همچنین در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ بهرامی در خاتمه خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم‌ترین راه حمایت از تولید داخلی، کوتاه نمودن دست افراد سودجو و فرصت طلب که در فکر ضربه زدن به اقتصاد داخلی و به تبع آن ایجاد نارضایی در صنف تولید کنندگان داخلی، است.