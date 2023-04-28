نخستین یادمان مرحوم «محمد زمان گلدسته» در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نخستین یادمان محمد زمان گلدسته، شاعر آئینی کشور شامگاه پنج شنبه با حضور آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و جمعی از مسئولان ارشد استانی و اقشار مختلف مردم گرگان و گلستان برگزار شد.

در این مراسم حاج صادق آهنگران از شاعران برجسته کشور، قطعاتی از اشعار مرحوم گلدسته را برای حاضرین قرائت کرد.

این مراسم در شبستان حضرت فاطمه (س) آرامستان امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد.

مرحوم محمد زمان گلدسته از شاعران مذهبی ملی اهل بیت و از شاگردان مرحوم محمدرضا آقاسی بود که از سنین کودکی به سرودن شعر و به ویژه در وصف امام حسین (ع) پرداخته و در جشنواره‌های مختلف جوایز گوناگونی از جمله جایزه ادبی محتشم کاشانی را دریافت کرده بود.

از مرحوم گلدسته دو مجموعه شعر با عنوان‌های «گل صد برگ»، «روح و ریحان» و مجموعه سی‌دی تصویری «چاووش» همچنین آلبوم موسیقی عاشورایی با نام «شاه و گدا» به یادگار مانده است.