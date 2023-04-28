انتقاد از انتخاب مطهری و تیموریان در تیم ملی/دادکان فقط ادعا بود!

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در خصوص انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی ایران فت: به نظرم در گزینه‌های ایرانی شایسته‌ترین گزینه بود با رزومه ای بسیار قوی.

سرمربی پیشین تیم‌های پاس و استقلال در واکنش به اینکه قلعه نویی با انتخاب تیموریان و مطهری به عنوان دستیارانش به دنبال این بوده تا توازن پرسپولیس و استقلال را در تیم ملی رعایت کند، تاکید کرد: این را خودش باید جواب بدهد اما نیازی به ایجاد توازن نیست. در عمل ثابت کند که رنگی نیست.

کریمی سپس با انتقاد از انتخاب این دو دستیار خاطرنشان کرد: هم مطهری شاگرد من بوده هم تیمیوریان. امیر باید دستیارانش را خیلی باتجربه‌تر از اینها بر می‌داشت. سرمربی در کشور ما سیبل است. در هیچ استادیومی نمی‌گویند "مربی دروازه بان های تیم تراکتور یا نساجی حیا کن و رها. کن" مربی در تیررس بدترین الفاظ است. امیر قلعه نویی باید بداند در تیررس است. وقتی در مخمصه‌ای گیر کرد که صدها بار تجربه اش را دارد، باید از نیمکت به دادش برسند. دستیارش باید کسی باشد که دوران دیده باشد.

وی ادامه داد: قبل از امیر قلعه نویی اینها - تیموریان و مطهری - در جو فرو خواهند رفت. امیر تنها کسی است که می‌تواند آینده فوتبال ما را نجات بدهد. امیدوارم به فوتبال ما خدمت کند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پاس که با این تیم قهرمان آسیا شد، به ذکر خاطره‌ای از قلعه نویی پرداخت و گفت: امیر قلعه نویی و مجتبی محرمی دو بازیکنی بودند که با تمام دام‌هایی که برایشان گذاشتیم به تیم پاس نیامدند. ۸ برابر آنچه که از پرسپولیس و استقلال می‌گرفتند پیشنهاد مالی دادیم ولی آنها تعصب لباس را داشتند. ما پیشنهاد ۴۰۰ هزار تومانی کردیم که نیامدند.

کریمی در پاسخ به این سئوال که چرا باوجود قهرمانی با تیم پاس در لیگ ایران و جام باشگاه‌های آسیا سرمربی تیم ملی نشد؟ یادآور شد: از آقای کفاشیان (رئیس پیشین فدراسیون فوتبال) جای گلایه نیست. او دنبال دوومیدانی و ورزش خودش بود. کفاشیان اصلاً نباید به فوتبال می‌آمد و نباید حضورش در فوتبال اینقدر طول می‌کشید.

وی ادامه داد: در دوره دادکان هم شایسته سالاری نبود و فقط ادعا و حرف بود. بحث قهرمانی در آسیا چیزی نیست که دلم بخواهد عنوان بشود.

در بخشی از گفتگوی کریمی با برنامه «ورزشگاه» کریمی به حضور افرادی چون طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم که دقایقی قبل از او در برنامه صحبت می‌کرد، کنایه زد و گفت: این آقا کی بود؟ چی بود؟ آیا قواعد انتخابات هیات فوتبال شامل حال این آقا نمی‌شود؟

وی سپس به جواد ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی هم اشاره کرد و با کنایه گفت: وقتی بنده سه ساله بودم، ششگلانی رئیس هیات بود و الان هم هست. کسی با این سبک کجا فرصت ریکاوری فکری دارد؟

کریمی تصریح کرد: من در هر سه تیم تراکتور، گسترش فولاد و ماشین سازی تبریز مربیگری کردم. ششگلانی بی نهایت هم به من کمک کرد و آدم توانمندی است ولی باید یک استراحت فکری ایجاد بشود. حسن حبیبی استاد بی بدیل فوتبال می‌گفت بعد از چند سال مربیگری یک سال به خودتان استراحت بدهید از نظر فکری و جسمی ریکاوری بشوید و مطالعات جدید انجام بدهید.