امدادرسانی به ۶۷۳ نفر در ۱۲ استان متاثر از سوانح جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی سرپرست جمعیت هلال احمر گفت: در ٧٢ ساعت گذشته ۱۹ استان از سوانح جوی متأثر شده‌اند که ۱۲ استان (خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، هرمزگان و یزد) نیازمند به خدمات امداد و نجات شدند و در ١٤ شهرستان عملیات نجات صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: ٢٤منطقه شامل (٣ شهر، ١٦روستا، ١منطقه عشایری و ٤ محور) مناطق امدادرسانی شده هستند.

سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود: در این مناطق به ۶۷۳ نفر امدادرسانی شده و ۵۳ نفر به مناطق امن منتقل شدند که این انتقال در استان‌های (خراسان شمالی: ٤١ نفر _ سیستان و بلوچستان: ١٢) بود.

محمودی افزود: ۶۱ تیم شامل ۲۰۵ نفر آب ۸۷ واحد مسکونی را تخلیه و ۱۱۵ کیلوگرم نایلون ۳۳ بسته مواد غذایی، ۳۲ قوطی کنسروجات و ۳۰ قرص نان بین متاثرین از سوانح جوی توزیع کردند.