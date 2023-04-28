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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

محمودی خبر داد

امدادرسانی به ۶۷۳ نفر در ۱۲ استان متاثر از سوانح جوی

امدادرسانی به ۶۷۳ نفر در ۱۲ استان متاثر از سوانح جوی

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امدادرسانی به ۶۷۳ نفر در ۱۲ استان متأثر از سوانح جوی در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی سرپرست جمعیت هلال احمر گفت: در ٧٢ ساعت گذشته ۱۹ استان از سوانح جوی متأثر شده‌اند که ۱۲ استان (خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، هرمزگان و یزد) نیازمند به خدمات امداد و نجات شدند و در ١٤ شهرستان عملیات نجات صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: ٢٤منطقه شامل (٣ شهر، ١٦روستا، ١منطقه عشایری و ٤ محور) مناطق امدادرسانی شده هستند.

سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود: در این مناطق به ۶۷۳ نفر امدادرسانی شده و ۵۳ نفر به مناطق امن منتقل شدند که این انتقال در استان‌های (خراسان شمالی: ٤١ نفر _ سیستان و بلوچستان: ١٢) بود.

محمودی افزود: ۶۱ تیم شامل ۲۰۵ نفر آب ۸۷ واحد مسکونی را تخلیه و ۱۱۵ کیلوگرم نایلون ۳۳ بسته مواد غذایی، ۳۲ قوطی کنسروجات و ۳۰ قرص نان بین متاثرین از سوانح جوی توزیع کردند.

کد مطلب 5765487

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