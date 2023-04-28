به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر امروز جمعه ضمن بازدید از پروژههای بخش کشاورزی خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از مجموع محصولات کشاورزی کشور در خوزستان تولید میشود و ظرفیت افزایش میزان تولیدات محصولات کشاورزی در این استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه کمآبی از مشکلات اساسی خوزستان به شمار میرود، گفت: فعالیتهای خوبی در این زمینه در گذشته انجام شده و امروز در نشست با رئیسجمهور، دیگر راهکارها برای رفع مشکلات کمآبی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فصل برداشت محصول گندم در کشور گفت: در این راستا خرید تضمینی گندم نیز آغاز شده و پیشبینی میشود که امسال حدود هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود؛ البته تاکنون قیمت گندم مشخص نشده اما حدود ۳۰۰ هزار تن گندم در خوزستان خریداری شده است.
آقامیری افزود: وزارت جهاد کشاورزی درصدد است تا بلافاصله پس از تحویل گندم به سیلو توسط کشاورزان، مبلغ آن پرداخت شود، در این راستا روز گذشته مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به حساب گندم کاران خوزستانی به صورت علیالحساب تا مشخص شدن قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری پرداخت شده است.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: پس از مشخص شدن قیمت گندم توسط شورای قیمتگذاری و ابلاغ آن، مابهالتفاوت مبلغ به حساب کشاورزان واریز میشود.
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