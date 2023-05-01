آرزویم لژیونر شدن است/ سطح لیگ بالا رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون هندبال به عنوان یکی از رشته اصلی توپی کشورمان بعد از فوتبال و فوتسال، والیبال و بسکتبال این روزها با درخشش ورزشکاران و تیم‌هایش سر زبان‌ها آمده است. در این بین موفقیت تیم‌های زنان هندبال در میادین آسیایی و جهانی بیش از پیش بوده و همین مسئله باعث شد تا ورزشکاران این رشته در مسابقات مختلف بیشتر دیده شوند.

سرمایه گذاری فدراسیون هندبال در چند سال گذشته بر روی هندبال زنان کشورمان و آن هم از سن پایه و اعزام‌های پی در پی تیم‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان باعث شد تا تجربه ورزشکاران بیش از قبل شود و آینده برخی از هندبالیست‌های نوجوان دختر کشورمان با حرفه‌ای شدن در آمیخته گردد.

در این بین دختر ۱۸ ساله تیم هندبال نوجوانان ایران با حضور در ترکیب تیم‌های اعزامی هر سه رده سنی زنان در مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات قهرمانی جهان باتجربه‌ترین هندبالیست زن کشورمان قلمداد می‌شود؛ دختری از خطه جنوب ایران که نگاهش به هندبال فراتر از یک هندبال تیمی ساده در داخل لیگ بوده و آرزویش لژیونر شدن است. هندبالیست نوجوان ایران با حضور در مسابقات جهانی دیدگاه متفاوتی از هندبال را تجربه کرده و قطعاً می‌تواند در آینده این رشته مهره تاثیرگذاری باشد.

فاطمه مریخ متولد مرداد ۱۳۸۳ در شهر بهبهان از استان خوزستان می‌باشد. وی از ۱۲ سالگی هندبال را آغاز کرده و بارها در مسابقات مختلف آسیایی و جهانی به عنوان برترین بازیکن زمین معرفی شده به طوری که در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی سایت فدراسیون جهانی هندبال گزارشی ویژه همراه با یک گفتگو را با وی منتشر کرد.

فاطمه مریخ امسال برای جشن قهرمان ایران در لیست برترین "قهرمان فردا" قرار داشت. به همین بهانه گفتگوی خبرگزاری مهر را با این ورزشکار بخوانید:

* خبرگزاری مهر: شما به عنوان یکی از تنها ورزشکاران هندبال تجربه حضور در چهار مسابقه آسیایی و سه مسابقه جهانی را دارید، به نظرتان می‌توانیم با این تجربه در مسابقات بعدی آسیا و جهانی با تجربه تر ظاهر شده و نتایج بهتری را کسب کنیم؟

- فاطمه مریخ: روند پیشرفت ما از نوجوانان تا بزرگسالان در آسیا بسیار خوب بوده است اما همان طور که در مسابقات قهرمانی بزرگسالان دیدیم امسال شاهد حضور تیم‌های آسیای شرقی در مسابقات هستیم که تمام آنها مدعی کسب سکوهای اول هستند. با این شرایط تکرار مدال طلا و نقره دوره قبل مسابقات قهرمانی آسیای نوجوانان و جوانان سخت‌تر شده است. قطعاً با حضور تیم‌هایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن کار سخت است اما باز هم ما به فکر کسب مدال و مقام هستیم. اگر بتوانیم این بار هم مانند دوره قبل روی یکی از سکوهای آسیا بایستیم مدالمان بسیار با ارزش تر از مدال قبلی خواهد بود.

* بعد از چند دوره حضور در مسابقات آسیایی و جهانی پیشنهاد حضور در لیگ‌ها و باشگاه‌های خارجی را هم دریافت کرده‌اید؟

- پیشنهادی نداشتم و همچنان در لیگ ایران بازی می‌کنم. در مسابقات خارجی موفقیت‌های خوبی کسب کردم و همراه تیم‌های داخلی هم روی سکو بودم. قطعاً به لژیونر شدن فکر می‌کنم و یکی از آرزوهایم این است.

* برای جشنواره قهرمان ایران در لیست برترین قهرمان فردای ایران قرار داشتید، از کاندیدا شدن خود در این لیست خوشحال بودید؟

- هدف من همیشه این بوده که بهترین خودم باشم و همیشه در بازی‌ها تلاشم این بوده که بهترین بازی را انجام داده‌ام. الان هم تلاش می‌کنم تا همراه تیم جوانان بتوانم یک سهمیه جهانی دیگر را برای ایران گرفته و باز هم سکوی قهرمانی را تکرار کنیم.

* آیا حضور موفق تیم‌های نوجوانان و جوانان دختر در مسابقات مختلف می‌تواند در آینده تیم ملی بزرگسالان زنان را متحول کند؟

- قطعاً تاثیر گذار است. تیم‌های بزرگسال ما هم همراه با پیشرفت‌های تیم‌های رده پایه در حال تغییر هستند و روند رو پیشرفت خود را طی می‌کنند.

* حضور تیم‌ها در مسابقات مختلف و موفقیت‌های پی در پی تیم‌های زنان در آسیا و جهان آیا باعث شده تا دیدگاه باشگاه‌ها و فدراسیون نسبت به هندبال زنان تغییر کند؟

- به نظر من که با وجود این موفقیت‌ها هنوز هم دیدگاه‌ها نسبت به هندبال زنان تغییر نکرده است. باز هم اولویت‌ها و برنامه‌ها روی تیم‌های مردان است. امکانات به طور مساوی تقسیم نمی‌شود و شرایط اردوها و برنامه‌ها به همان شکل قبل دنبال می‌شود. این در حالی است که موفقیت‌های تیم‌های زنان در این چند سال بیشتر از مردان بوده و سهم مدال آوری آنان بیشتر بوده ولی سهم مردان از تمامی امکانات و بودجه و … همیشه بیشتر از هندبالیست‌های زن بوده است.

* سطح لیگ هندبال چطور؟ حضور بازیکنان ملی پوشی که در قالب تیم‌های ملی در مسابقات بین المللی را داشته‌اند روی روند بازی‌ها در لیگ تاثیر گذار بوده است؟

- بله. امسال شاهد لیگ متفاوتی نسبت به سالهای قبل بودیم. سطح بازی‌ها بسیار خوب شده است و بازیکنان ملی پوش در تیم‌ها پخش شده‌اند و همین باعث شده تا سطح بازی‌ها بهتر از قبل شود. اما مشکل اصلی لیگ هندبال زنان بحث پول و دستمزدهاست.

* آیا بین تیم‌های زنان و مردان و دستمزدها و امکانات تبعیض وجود دارد؟

- به نظر من در تعیین دستمزدها تبعیض وجود دارد. تیم‌ها به بانوان که می رسند پول ندارند. جز چند باشگاه مطرح صنعتی برخی تیم‌ها در اواسط لیگ برای ادامه رقابتها مشکل دارند و چند تایی هم، بودجه شان به پایان لیگ نمی‌رسد. ما در لیگ برتر هندبال زنان باشگاه‌هایی که مثل اروپایی‌ها پول بدهند نداریم. قطعاً یکی از معضلات ما پرداخت دستمزدهاست. سقف پرداخت‌ها در لیگ زنان حداکثر به ۳۰۰ میلیون می‌رسد ولی در بخش مردان تا یک میلیارد هم قرارداد می‌بندند.

* در حال حاضر تیم‌های زنان ما خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی آماده می‌کنند. تیم ملی مردان همیشه مربی خارجی داشته اما برای تیم زنان فقط یک دوره کوتاه مربی خارجی داشتیم. به نظر شما حضور مربی خارجی در هندبال زنان می‌تواند تحولی ایجاد کند؟

- من نظری در این مورد ندارم چون با مربی خارجی کار نکرده‌ام.

* همیشه یکی از انتقادات جامعه هندبال به بحث سطح داوری‌ها در ایران بوده است. شما که تجربه بازی در مسابقات قهرمانی جهان را داشته‌اید به نظرتان سطح داوری‌های ما با داوری‌های دیدارهای خارجی متفاوت است؟

- داوری‌ها در لیگ خیلی بد است. به نظرم سطح داوری هندبال زنان ما با آسیا و جهان خیلی فاصله دارد و در حال حاضر سطح داوری‌ها به نسبت سطح بازی تیم‌ها پایین‌تر است. فقط یکی دو کوبل داوری خوب در هندبال زنان داریم. دلیلش را نمی دانم اما قطعاً باید در این بخش هم پیشرفت کنیم. تا زمانیکه سطح داوری‌ها بالا نیاید به خیلی از تیم‌ها ضربه خواهد خورد. اینکه داوری نامناسب باشد و یکی دو امتیاز بتواند در شرایط یک تیم تاثیر بگذارد، بد است. به نظرم داوری‌ها باید آنقدر خوب باشد که هیچ تیمی در حاشیه بازی‌های لیگ به این مسئله اعتراض نداشته باشد.

* آرزوی شما چیست؟ به خاطر دارم در تولد ۱۸ سالگی در حاشیه رقابتهای قهرمانی جهان مقدونیه گفتید دوست دارید در کنکور قبول شوید؟

- در شرایط فعلی باید بین درس و هندبال یکی را انتخاب کنم و امسال هندبال را انتخاب کرده‌ام. البته آرزوی من این است که بتوانم روزی به عنوان لژیونر در هندبال فعالیت کنم و به تیم‌های مطرح اروپایی بروم. کم توقع هم نیستم و اگر خدا بخواهد و شایسته اش باشم و تلاشم را بیشتر کنم به این آرزو خواهم رسید.

* شما به عنوان یکی از کاندیداها در جشنواره قهرمان ورزشی ایران معرفی شدید، اگر انتخاب می شدید آیا می‌توانست در بیشتر دیده شدن هندبال زنان کمک کند؟

- اینکه یک بازیکن هندبال زنان در این لیست دیده شده خوب بود. برای اینکه هندبال زنان دیده شود باید بیشتر تلاش کنم و هندبالم را قوی‌تر کنم. قطعاً اگر بتوانم به عنوان یک خانم در اروپا لژیونر شوم می‌توانم بیشتر از قبل به مطرح شدن هندبال زنان ایران و حتی بالا بردن سطح تیم‌های ملی کشورم کمک کنم.