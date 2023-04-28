به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در نشست ستاد صبر استان یزد، تلاش افراد در ایجاد سازش و اخذ رضایت و گذشت را مأجور درگاه الهی و امری قابل تقدیر دانست و اظهار داشت:‌ اتفاق زیبای استان یزد در نیمه ماه رجب سال گذشته، تحت عنوان بخشش مردانه که موجب اخذ رضایت از اولیاء دم ۱۳ فقره پرونده شد، زمینه ساز یک پویش ملی در کشور با عنوان #به_احترام_امام_رئوف_می_بخشم در کشور شد.

وی عنوان کرد: امروز باید همه خیِران، متنفذان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در راستای اخذ رضایت از اولیاء دم به کمک شوراهای حل احتلاف و سایر نهادهای سازشی بیایند و در جلب رضایت و اخذ گذشت کمک کار دستگاه قضایی باشند.

دهشیری تصریح کرد: در این زمینه، جرائم دارای سبق تصمیم و یا خشن مستثنی شدند و فقط در مواردی که جرم به واسطه هیجانات آنی و یا به صورت احساسی انجام شده، برای اخذ گذشت و جلب رضایت در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم توجه به خانواده بزه دیده، مصلحت صغیر و شرایط اولیاء دم تأکید کرد و اظهار داشت: در موضوع اخذ گذشت باید همه جوانب موضوع مدنظر اعضای ستاد صبر قرار گیرد هم به مصالح اجتماعی جامعه توجه شود و هم مصلحت صغیر و سایر اولیاء دم مورد توجه باشد.

وی، تجمیع ظرفیت ها و استفاده از همه زمینه های ممکن را در تحقق اهداف ستاد صبر خواستار شد و افزود: در موضوع اخذ گذشت از قصاص نفس، هم به خانواده اولیاء دم کمک می شود و هم خانواده ای دیگر سرپرست و نان آور خود را از دست نمی دهد بنابراین برای این تلاش مقدس می توان حتی از ظرفیت و نفوذ صنوف و اتحادیه ها چنانچه یکی از طرفین پرونده در یک صنف و یا اتحادیه به واسطه شغل و حرفه عضو باشد، استفاده کرد.

دهشیری، مشارکت رسانه ها و فعالان فرهنگی و تبلیغی در این اقدام خدا پسندانه را ضروری دانست و تصریح کرد: حمایت رسانه ها از اقدامات ستاد صبر و ایجاد زمینه های تبلیغی و ترویجی در جامعه بر اثر گذاری تلاش های ستاد صبر می افزاید.