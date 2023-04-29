به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پالما شب گذشته در هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول اسپانیا به مصاف بی‌ساکر آنتکوئرا رفت و با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز شد.

در این بازی «خسوس گوردیلو» هر دو گل پالما را به ثمر رساند. در دقیقه ۳۰، «مولر» دروازه بان دوم پالما اخراج شد و تیم بی‌ساکر موفق شد با استفاده از چهار نفره شدن تیم پالما یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

تلاش برای به تساوی کشاندن این مسابقه از سوی تیم میزبان تا لحظات پایانی ادامه داشت اما پالما در نهایت در این دیدار برنده از زمین خارج شد تا با این سه امتیاز، آماده حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا و مسابقه با بنفیکا پرتغال بشود.

طیبی (نفر دوم از سمت راست و ردیف پایین) و اولادقباد (نفر اول از سمت راست بالا)

حسین طیبی و مسلم اولادقباد دو بازیکن ایرانی شب گذشته در لیست پالما حضور داشتند و به میدان رفتند. اولادقباد که از زمان حضور تیم ملی فوتسال در تورنمنت تایلند از اسفند سال گذشته مصدوم بود، بعد از بیش از ۵۰ روز برای پالما به میدان رفت تا نشان بدهد برای مسابقه با بنفیکا آماده است.

پالما با این برد و دو بازی بیشتر با ۶۲ امتیاز موقتاً صدرنشین شد تا منتظر نتیجه بازی امروز بارسلونا (۶۰ امتیاز) باشد.

دیدار بعدی پالما روز ۱۵ اردیبهشت با بنفیکا پرتغال است که یاران طیبی و اولادقباد در صورت پیروزی در این مسابقه می‌توانند به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یابند. مرحله نیمه نهایی به میزبانی کشور اسپانیا و پالما برگزار می‌شود.