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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۷:۴۹

بارسلونا هم زانو زد؛

قلعه تسخیرناپذیر ایرانی‌ها در اسپانیا/ پالما شکست‌ناپذیر در خانه

قلعه تسخیرناپذیر ایرانی‌ها در اسپانیا/ پالما شکست‌ناپذیر در خانه

تیم فوتسال پالما این فصل یک رکورد استثنایی را در بازی‌های خانگی خود ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پالما در آخرین دیدار خود در هفته بیست و ششم لیگ اسپانیا برابر خاین به پیروزی رسید. پالما با این برد جایگاهش را در رده دوم جدول تثبیت کرد و البته یک رکورد استثنایی را در «سون مویس» سالن محل برگزاری بازی‌های خانگی خود به ثبت رساند.

پالما که این فصل حسین طیبی و مسلم اولادقباد دو ملی پوش ایران را هم در اختیار دارد، تاکنون در مسابقات خانگی شکست نخورده است.

قلعه تسخیرناپذیر ایرانی‌ها در اسپانیا/ پالما شکست‌ناپذیر در خانه

از ۱۴ مسابقه‌ای که پالما این فصل در سون مویس انجام داده، ۱۳ برد از جمله دیدار مقابل بارسلونا و یک تساوی سهم شاگردان «آنتونیو وادیلو» بوده است تا به این ترتیب قدرت سبزپوشان جزیره مایورکا در مسابقات خانگی مشخص بشود.

اینداسترایس سانتاکولوما تنها تیمی است که موفق شده از باخت به پالما در خانه فرار کند.

پالما فصل گذشته نایب قهرمان لیگ اسپانیا شد و امسال هم به جمع چهار تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا راه یافته است. مسابقات Final Four اروپا کمتر از دو هفته دیگر به میزبانی پالما برگزار می‌شود و نماینده اسپانیا امیدوار است با اتکا به شانس میزبانی به عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان دست یابد.

کد مطلب 5761535

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