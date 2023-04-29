شرایط واردات خودروهای کارکرده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، به این وسیله اعلام می‌گردد:



در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و براساس آئین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگا ههای ذیربط تهیه خواهد؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

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