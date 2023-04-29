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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

شرایط واردات خودروهای کارکرده اعلام شد

شرایط واردات خودروهای کارکرده اعلام شد

شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشاء ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، به این وسیله اعلام می‌گردد:

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و براساس آئین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگا ههای ذیربط تهیه خواهد؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

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کد مطلب 5766426

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    نظرات

    • مصدق کرد IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      2 0
      پاسخ
      جدا باید این مصوبه تایید شود،چرا که بازار خودرو واقعا خرابه،حتما واردات باشه،اطمنیان دارم دسته سوم آنها از خودرو صفر ما هم بهتره،حالا دیگه مردم را با حرف سر کار نگذارید،صداقت خوب چیزیه؟!!!
    • مجتبی عمیقی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      0 4
      پاسخ
      اگه واقعا ارز برای این کارها هست پس چرا برای غذا ودارو مواد اولیه تولید نیست واقعا کدومش واجب تره ماشین دست دوم یا امنیت غذا مردم

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