دستاورد دیگر از یک شرکت دانش بنیان در صنعت نفت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفتکش ایران، حسین شیوا، با اشاره به این موفقیت، اعلام کرد: همسو با تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، پس از چند سال حمایت مدیریت فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش از این شرکت دانش‌بنیان داخلی، امروز شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی ناوگان شمنا در تأمین منافع ملی و حفظ جریان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: با وجود پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های عملیاتی ناوگان، این نفتکش غول‌پیکر، نخستین شناور تحت پرچم ایران است که یک سیستم تصفیه آب توازن ساخت داخل را نصب کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش تصریح کرد: کنوانسیون مدیریت آب‌توازن کشتی‌ها به‌منظور جلوگیری از انتقال گونه‌های مهاجم آبزی از طریق کشتی‌ها از هشتم سپتامبر ۲۰۱۷ لازم الاجرا شده است و به سبب عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون، ناوگان ملکی کشور موظف به نصب سامانه تصفیه آب توازن هستند.

شیوا یادآور شد: شرکت دانش‌بنیان سازنده این دستگاه با کمک و نظارت مدیریت فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش، پیش از این موفق به دریافت تأییدیه‌های Basic Approval و Final Approval از سازمان بین‌المللی دریانوردی شد.