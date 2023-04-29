آئین تکریم از خانواده شهدا و جانبازان ناوشکن سهند و سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و تجلیل از خانواده شهدا و جانبازان ناوشکن سهند و سبلان ظهر امروز ۷ اردیبهشت ماه با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، حجت الاسلام صنعت پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش، در تالار صدف برگزار شد.

در این مراسم ماوقع اقدامات متجاوزانه رژیم آمریکا در حمله به ناوشکن‌های سهند و سبلان و جوشن در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ به دلایل این اتفاق پرداخته شد و بیان شد: با ناکامی صدام حسین در انسداد روند تولید نفت ایران در خلیج‌فارس، ناوگان متجاوز ایالات متحده در شرایطی که هیچ نوع حالت جنگی در روابط ایران و آمریکا وجود نداشت، ضمن زیر پا گذاردن معاهدات و پروتکل‌های بین‌المللی در سحرگاه ۲۹ فروردین سال ۶۷، سکوی نفتی نصر را مورد حمله قرار داد. حمله به این سکو موجب انهدام کامل و به آتش کشیده شدن سکوی بهره‌برداری نصر و کلیه تأسیسات نصب شده بر روی آن، همچنین انهدام پل ارتباطی بین سکوی مشعل و سکوی بهره‌برداری شد.

همچنین در همین روز تأسیسات سکوی سلمان توسط نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت که در اثر این حمله بخش‌های مهمی از مجتمع تولید نفت سلمان به صورت کامل تخریب شد. در این حمله‌ها، شمار زیادی از نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به دست تروریست‌های آمریکایی به شهادت رسیدند.

در مراسمی که امروز برای تقدیر و تجلیل از خانوده های قربانیان عملیات جنایتکارانه آمریکا برگزار شد، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کل کشور طی سخنانی یاد و خاطره شهیدان جان بر کف و قهرمان کشورمان را گرامی داشت و گفت: از نظر مقررات جمهوری اسلامی ایران و یا آئین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری کشور، ایران صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را دارد.

پورخاقان تاکید کرد: قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات علیه اتباع ایرانی یا قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا و بیانیه شورای عالی امنیت ملی که در حکم قانون است در خصوص تروریستی خواندن سنتکام و قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، به ما اجازه می‌دهد که حق و دادخواهی خود را پیگیری کنیم.

حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان گفت: قطعاً این دادخواهی انجام خواهد شد و رسوایی رژیم استکباری آمریکا بیش از پیش به هم به جا خواهد رسید.