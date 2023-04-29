توقیف خودروی حامل ۱۳۹ کیلوگرم تریاک در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی در سخنانی، اظهار داشت داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر قصد انتقال مقادیری مواد مخدر با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ از استان‌های جنوبی به داخل شهرستان را دارند مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دورود در یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.

وی در ادامه گفت: مأموران پس از شناسایی خودرو حامل مواد، خودرو مورد نظر را متوقف و پس از بازرسی از آن مقدار ۱۳۹ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در داخل خودرو جاسازی شده بود کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد، مواد مخدر را عامل بیشتر جرایم خواند و با تاکید بر مبارزه مستمر پلیس با سوداگران مرگ، به عموم شهروندان توصیه کرد: در صورت اطلاع از فعالیت افراد در خرید و فروش مواد مخدر، مراتب را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا پلیس مبارزه با مواد مخدر ۱۲۸ در میان بگذارند.