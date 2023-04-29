به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهاروندی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری ۸۱ دوره آموزش همگانی در مساجد و خانه‌های هلال با شرکت هزار و ۸۰۰ نفر در سطح استان لرستان خبر داد.

وی افزود: این آموزش‌ها از اول ماه مبارک رمضان آغاز و تا آخرین روز این ماه پر برکت با محوریت آموزش آمادگی در مخاطرات و کمک‌های اولیه برای نمازگزاران مساجد و اعضای خانه‌های هلال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شد.

معاون جمعیت هلال احمر لرستان، هدف از اجرای این طرح را آماده سازی خانه‌های هلال برای واکنش در برابر بحران‌ها، توانمندسازی جوامع محلی و روستایی، بهره مندی و تقویت ظرفیت ماه مبارک رمضان در پیوند مردم با مساجد دانست.

بهاروند، گفت: این طرح در خانه‌های هلال یا مساجد منتخب و یا در مجاورت مساجد که با استقبال خوب مردم استان مواجه بود اجرا شد.

وی افزود: مباحث آموزشی بهداشت عمومی با سرفصل پیشگیری از بیماری کرونا، آمادگی در مخاطرات با سرفصل سیل، زلزله و خانواده آماده، کمک‌های اولیه با سرفصل اصول اصلی کمک‌های اولیه، سوختگی، حریق، مسمومیت‌ها، خونریزی، غرق شدگی و خفگی‌ها برای گروه‌های هدف تعریف شده است.

معاون جمعیت هلال احمر لرستان، ضمن خدا قوت به تمامی عوامل و مربیان زحمت کش این طرح، گفت: در این طرح از مربیان و کمک مربیان پایه جهت آموزش‌ها استفاده شده است.