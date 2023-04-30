زورگیران جاده قدیم مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: طبق گزارشی مبنی بر زورگیری کیف پول و تلفن همراه و دیگر وسایل سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده قدیم مشهد - نیشابور به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ رسید که با توجه به حساسیت موضوع بدون درنگ مأموران پاسگاه انتظامی «ده غیبی» وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: راننده و سرنشین خودرو دقایقی کوتاه در حاشیه جاده برای استراحت توقف کرده بودند که ناگهان چهار دستگاه موتورسیکلت با هشت راکب به قصد زورگیری از آنان متوقف شدند.

وی اظهار کرد: هنگامی که راننده و سرنشینان خودرو قصد فرار داشتند، افراد شرور شیشه‌های خودرو را شکسته و با تهدید چاقو و قمه ۲ دستگاه تلفن همراه، کیف پول و ۳۰ میلیون ریال وجه نقد را به زور گرفته و به سرعت به سمت ارتفاعات منطقه متواری شده بودند.

نگهبان بیان کرد: پس از عملیات ۶ ساعته تعقیب و ردزنی، متهمان با چهار دستگاه موتورسیکلت، سه قبضه قمه و ۶ قبضه چاقو دستگیر و اموال مسروقه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: متهمان در بازجویی‌های اولیه علاوه بر این زورگیری به پنج فقره دیگر زورگیری تلفن همراه اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده با هماهنگی مقام قضائی به منظور تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی قرار گرفتند.