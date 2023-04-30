به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آخرین مرحله انتقال ۶۵ نفر از هم‌میهنان ایرانی مقیم سودان که در پی بروز بحران در آن کشور، طی هماهنگی‌های ویژه و اقدامات وزارت امور خارجه ابتدا از خارطوم به «پورت» سودان و سپس به «جده» و نهایتاً با انجام پرواز اختصاصی به کشورمان بازگشتند، بامداد روز یکشنبه با موفقیت به سرانجام رسید و این افراد در سلامت کامل وارد میهن شدند.

بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است، هیئتی متشکل از مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه به‌همراه رئیس اداره سیاسی و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در فرودگاه امام خمینی از این هم میهنان استقبال کردند.