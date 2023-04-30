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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۱۲

وزارت خارجه؛

آخرین مرحله انتقال هم‌میهنان ایرانی مقیم سودان انجام شد

آخرین مرحله انتقال هم‌میهنان ایرانی مقیم سودان انجام شد

روابط عمومی وزارت امور خارجه طی اطلاعیه‌ای آخرین مرحله انتقال ۶۵ نفر از هم‌میهنان کشورمان که در سودان مقیم بودند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آخرین مرحله انتقال ۶۵ نفر از هم‌میهنان ایرانی مقیم سودان که در پی بروز بحران در آن کشور، طی هماهنگی‌های ویژه و اقدامات وزارت امور خارجه ابتدا از خارطوم به «پورت» سودان و سپس به «جده» و نهایتاً با انجام پرواز اختصاصی به کشورمان بازگشتند، بامداد روز یکشنبه با موفقیت به سرانجام رسید و این افراد در سلامت کامل وارد میهن شدند.

بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است، هیئتی متشکل از مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه به‌همراه رئیس اداره سیاسی و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در فرودگاه امام خمینی از این هم میهنان استقبال کردند.

کد مطلب 5767008
رامین عبداله شاهی

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