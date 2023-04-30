به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح وزیر صمت اظهار داشت: مجلس از ابزار نظارتی استیضاح استفاده می‌کند تا به وزرا هشدار داده که به وعده‌هایشان عمل کند لذا استیضاح تهدیدی برای دولت نیست بلکه زمینه تقویت کابینه را فراهم می‌کند. در استیضاح قبلی نمایندگان به وزیر صمت فرصت دادند اما وزیر بسیاری از فرصت‌ها را از دست داد.

وی بیان کرد: فاطمی امین نه تنها در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه خودرو و ارتقای کیفیت آن کاری نکرد بلکه با سوءمدیریت خود باعث تشدید مشکلات شد و وزارت صمت در ماه‌های اول امسال باعث رشد تورم شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مگر تمام اختیارات شورای سران قوا به وزیر داده نشده بود که بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی صنعت خودرو به وظایفش بپردازد، پس چرا برای واردات خودرو کاری نکرد؟ آقای فاطمی امین! چرا در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نشدید و از مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده دفاع نکردید و بعد از مطرح شدن استیضاح یک مرتبه به فکر ارائه لایحه دوفوریتی افتادید؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در ۲۰ ماه گذشته بازار خودرو متلاطم‌ترین بازار را داشته به گونه‌ای که یک بار بحث قرعه کشی خودرو، یک بار عرضه در بورس و یک بار هم ثبت نام خودرو با گذاشتن ودیعه مطرح شد، چنین تصمیمات متناقض درباره خودرو ناشی از اعمال نفوذ است.

بدری اظهار داشت: هیچ اثری از بهبود کیفیت خودرو نیست و سالانه بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بر اثر تصادفات جاده‌ای و ناشی از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی جان خود را از دست می‌دهند. ۱۰ تا ۱۵ درصد از بودجه کشور برای تصادفات هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: خودروسازان داخلی هر روز کیفیت خودرو را کاهش می‌دهند و خودروسازان ما بیشتر از آنکه خودروساز باشند مونتاژ کار هستند، جامعه از ما انتظار تغییر و تحول در وزارت صمت را دارد و ما باید امروز وزیر صمت را برکنار کنیم.