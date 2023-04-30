۲۰ هزار نفر از جشنواره کوچ عشایر دیدن کردند

حسن محمدی ادیب در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دهمین جشنواره کوچ عشایر شاهسون با برنامه‌های متنوع موسیقی اقوام و برپایی غرفه‌های عشایر کوچ‌رو در استان‌های مختلف کشور برگزار و علاقه‌مندان با آداب و رسوم و زندگی جامعه غیرتمند عشایری در سطح ملی آشنا شدند.

وی تصریح کرد: این رویداد در حقیقت رنگ و بوی اتحاد و انسجام بیشتری را داشته و عشایر غیرتمند با عرضه محصولات متنوع خود به ویژه صنایع دستی و تولیدات متنوع خود در بخش‌های مختلف سعی کردند تا در این رویداد حضور پیدا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: در ۳۲ عرصه جامعه عشایری و روستایی مناطق مختلف کشور و حتی برخی کشورهای عضو اکو در این رویداد حاضر شده بودند تا زمینه عرضه توانمندی‌های خود را به میهمانان خارجی به ویژه سفرای کشورهای عضو اکو فراهم کنند.

محمدی ادیب به بازدید ۲۰ هزار نفر از جشنواره کوچ عشایر و غرفه‌های تدارک دیده شده در این رویداد اشاره کرد و افزود: هنر با اصالت جامعه عشایری همان مهر، عاطفه و عطوفتی است که در جای جای زندگی آنها به راحتی می‌توان مشاهده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در آستانه فصل کوچ بهاره عشایر این جشنواره فرصتی را فراهم کرد تا ایل شاهسون به عنوان ایل بزرگ جامعه عشایری کشور با تمام توانمندی‌های خود معرفی شوند هر چند که این جامعه توانمند با برخی مشکلات و دغدغه‌ها نیز روبه‌رو هستند که امیدواریم به سرعت برطرف شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اضافه کرد: در پایان این رویداد در بخش‌های مختلف برای عرضه‌کنندگان محصولات متنوع جامعه عشایری به ویژه سازندگان جهاز شتر و پرورش‌دهندگان احشام جامعه عشایری لوح سپاس و هدایایی نیز تقدیم شد.