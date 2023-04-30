تلقی ما از استیضاح اختلاف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، صبح امروز (یکشنبه) با حضور در مجلس شورای اسلامی به منظور دفاع از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه استیضاح ضمن تبریک روز معلم و روز کارگر، اظهار داشت: به همه معلمان و کارگران عزیز که این روز به عنوان نماد توجه به آنها است این روز را تبریک می گویم اما همواره باید به نقش این عزیزان در تولید و پیشرفت کشور تاکید شود.

وی عنوان کرد: امروز با توجه به دعوت صورت گرفته احساس کردم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای وحدت و همراهی میان قوا، برخی به اشتباه برداشت کنند استیضاح و سوال از مسئول جلوه اختلاف تلقی شود. تلقی بنده این نیست که این اقدامات جلوه اختلاف است حتی از کسانی که احساس مسئولیت و طلب توضیح کردند و خواستند به دغدغه مردم و نمایندگان بپردازند، تقدیر می‌کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه طبیعتاً داوری با نمایندگان و وجدان‌های بیدار مردم است گفت: تلقی ما از این استیضاح تلقی اختلاف نیست بلکه تلقی احساس مسئولیت عزیزان است. در حوزه وزارت صنعت مدیران زیادی جابجا شدند در حالی که ثبات در مدیریت اهمیت دارد و می‌تواند به تولید کننده و بخش‌های صنعت و معدن پیام ثبات را منتقل کند.

رئیسی خاطرنشان کرد: با رأی خوبی که نمایندگان به وزیر دادند ایشان مشغول به کار شدند و پس از چهار ماه استیضاح مطرح شد و طبیعتاً بررسی عملکرد، در این مدت کامل نبود و بعد از آن مدت‌ها سر زبان بود که وزارت صمت مورد سوال است. زمانی که استیضاح مطرح شد مجدد رأی اعتماد به وزیر داده شده بود و اگر دفعه قبل ۲۰۰ نفر رأی دادند این بار ۱۸۰ نفر تصریح کردند وزیر به کار خود ادامه دهد.‌

وی اضافه کرد: ما با دوستان مجلس اتفاق نظر داریم که وزیر به پاک دستی، ضد فساد و ضد رانت بودن و ضد روابط ناسالم بودن یاد می‌شود. ما سابق بر این شاهد نبودیم که وزیر با فساد، رانت خواری و مافیا حساس نباشد. با توجه به افزایش و تغییر قیمت‌ها مافیا بیشتر شکل می‌گیرد. ضد فساد بودن سلوک شخصی وزیر است.

رئیس جمهور با اشاره به فعالیت وزیر صمت، بیان کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی علاوه بر وزارت صنعت و دولت همه شاخص‌ها در وزارت صمت هم در حوزه تولید، هم معدن، هم تجارت و هم حوزه سرمایه گذاری در کشور به ویژه تجهیزات تولیدی بیانگر رشد بوده است.

رئیسی تصریح کرد: برای بررسی موفقیت یک وزیر باید به گزارش عملکرد توجه کرد و طبق شاخص‌های ارائه شده، همگی نشانگر رشد تولید بوده است. کاری که در معدن و مسائل مختلف تولید انجام شده در دو دهه گذشته بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: به عنوان نماینده حتماً این شاخص‌ها را ببینید که کجا در قبل، این میزان ارتباط و تجارت و افزایش سهم ما در منطقه صورت گرفته است؟ این رشد توسط شاخص‌های رشد در بیرون از دولت نیز مورد توجه بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت خودروسازی در کشور تاکید کرد: این وضعیت نیاز به تحول و کار و تلاش دارد. در خودرو سازی اینکه چند درصد سهام آنها مربوط به دولت است و سایر سوالات قابل پیگیری است. اینکه وزیر را فقط با خودرو مورد ارزیابی قرار دهیم و از سایر بخش‌ها غافل شویم کار درستی نیست. طبق گزارش وزیر در بحث کمی و هم کیفی خودرو اقدامات آغاز شده و گام‌های جدی برداشته شده و در میانه راه است.

باید با مافیای خودرو و عوامل فساد برخورد شود

رئیسی با بیان اینکه نقطه اتفاق دیگر ما با مجلس برخورد با مافیای خودرو است، تاکید کرد: باید با مافیای خودرو و عوامل فساد برخورد شود. پرونده موارد شناسایی شده در مراجع قضائی در حال رسیدگی هستند. شما می‌دانید بنده اگر به جایی برسم و در هر نقطه‌ای از مدیریت شاهد فساد و ناکارآمدی باشم قبل از هر کسی رسیدگی و برخورد خواهم کرد و ابن امر را به عنوان وظیفه نه منت، انجام می‌دهیم.

همه اعضای دولت باید به فساد و برخورد با آن حساس باشند

وی افزود: همه اعضای دولت باید به فساد و برخورد با آن حساس باشند. برخورد با مافیا و روابط ناسالم در هر جایی مورد توجه ما است. در بحث خودرو به دلیل سودهای کلان شاهد مافیا هستیم. در بحث قیمت خودرو با توجه به وضعیتی که سوداگران خودرو ایجاد کردند قابلیت بررسی وجود دارد و با عایدی بر سرمایه و سایر اقدامات قابل اصلاح است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید با مافیا و جریان سوداگری و سودهای این چنینی برخورد شود، گفت: وزیر مسئولیت دارد اما در داوری و عملکرد یک مسئول باید نسبت به همه چیز اظهار نظر سود. تصمیم گرفته شد که به مادران دارای دو فرزند خودرو داده شود و این در راستای ایجاد انگیزه برای افزایش جمعیت خوب است اما ما این پنجاه درصد را وارد بازار کردیم. وقتی رئیس شورای رقابت می‌گوید سریع از طریق بورس به این مسأله خاتمه داده شود و در نهایت ۲۰ هزار واحد بورس در یک روز ریزش پیدا می‌کنند باید در نظر گرفته شود. یک تصمیم هم مجمع تشخیص مصلحت می‌گیرد و در نهایت بخش‌های مختلف تصمیم گیری می‌کنند اما وزیر مربوطه مورد سوال قرار می‌گیرد.

اصل سوال، توجه و استیضاح را اختلاف نمی‌دانیم

رئیسی تصریح کرد: نمی‌خواهم زیاد وقت نمایندگان را بگیرم. اصل آمدن من به این جلسه برای این بود که ما اصل سوال، توجه و استیضاح را اختلاف نمی‌دانیم. حتماً پیام این حضور را باید همراهی، همکاری و رفع مشکلات دانست.

وی تاکید کرد: خط قرمز دولت فساد، رانت و مافیا است. به محض گزارش در دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در دولت و سایر دستگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. یقین بدانید پاک دستی ما در مبارزه با فساد از مسائل مهم و اولیه ما است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی اظهار داشت: در گذشته کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که در بخش داخلی، سازمان بازرگانی می‌تواند مناسب باشد لذا در دولت رأی گیری کردیم و در نتیجه سازمان بازرگانی رأی آورد و آن را تقدیم مجلس کردیم و مجلس به فوریت این لایحه نظری نداشت. بعد از آن رئیس مجلس اعلام کرد که وزارت بازرگانی جایگاه دارد، ما هم به همان موافقت قبلی بازگشتیم و برای اینکه به بازار ثبات داده شود و بازار کنترل شود با تشکیل وزارت بازرگانی موافق کردیم که البته این هم به مجلس مربوط می‌شود.

رئیس جمهوری در ادامه گفت: مسائل کشور و مسائل مردم، مسئله ما و شماست لذا مسائلی که در این رابطه داریم را پی گیری می‌کنیم و دولت مصمم است در همه امور کارها را دنبال کند.

وی ادامه داد: در سفری که به یکی از استان‌ها داشتیم قرار شد ۱۲ مدیر عوض شوند و تعدادی از مدیران هم در حال بررسی هستند که برای آنها تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: بنای دولت این است که ناکارآمدی در هیچ سطحی قابل پذیرش نیست همچنین مبارزه با فساد و مافیا مورد نظر همه ما است.

رئیسی اظهار داشت: دوستان استیضاح کننده هم در اینجا مطرح کردند که آقای وزیر صمت به خصوصیت شخصی ضد فساد و پاکدستی و تعهد کاری و وقت گذاری نسبت به کار شناخته می‌شوند و اتفاق نظر وجود دارد. همچنین القا داشتن روابط ناسالم اقتصادی به او نادرست است.

نقاط ضعف و قوت را در کنار هم بسنجیم

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: ما هیچ وقت نگفتیم ضعفی در وزارت صمت وجود ندارد. از طرفی باید نقاط ضعف و قوت را در کنار هم بگذاریم و آن را بسنجیم.

رئیسی ادامه داد: من در جلسات دولت بی پروا و به صراحت مسائل لازم را می گویم که خیلی از آنها رسانه‌ای نمی‌شود و مطمئناً به دنبال رفع ضعف‌ها هستیم.

ابراهیم رئیسی خاطر نشان کرد: باید قوت‌ها وضعف را دید و حتماً ضعف‌هایی داریم که با برخورد به آنها به دنبال برطرف کردنشان هستیم.

ابراهیم رئیسی با اشاره به سخنان رهبری انقلاب تاکید کرد: مقام معظم رهبری در سخنانشان در روز اول عید و در حرم رضوی فرمودند که باید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را بر طرف کرد. ما معتقدیم این نگاه تحولی باید در همه مسئولان و مدیران باید وجود داشته باشد.

پیشرفت و بهتر شدن در گرو نگاه تحولی است

وی تاکید کرد: اگر نگاه تحولی نباشد ما دچار ایستایی می‌شویم. پیشرفت و بهتر شدن در گرو نگاه تحولی است.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: نظرات نمایندگان مطرح شده و آقای وزیر هم احتمالاً گزارشی خواهند داشت، اما ضمن احترام به نظر مجلس می‌خواهم توجه کنید که وضعیت ثبات در وزارتخانه‌ها برای ما مهم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت خانه‌هایی که سرپرست دارند را اتشالله با معرفی وزیر سریعترتعیین تکلیف خواهیم کرد و از مجلس می‌خواهم در این خصوص اقدام کند.

رئیسی ادامه داد: ما در شرایطی هستیم که ثبات در همه دستگاه‌ها یک اصل جدی است. لازم است مدیران ثبات داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: در استیضاح قبلی یک آقایی ار نمایندگان می‌گفت که تو را بخدا و پیغمبر اجازه دهید کار ادامه یابد زیرا ما تازه با وزیر هماهنگ شده‌ایم و اجازه دهید وخدمتگزاری صورت گیرد. لذا انشالله نمایندگان مجلس اجازه دهند و به ثبات در وزارت خانه صمت کمک کنند تا دچار تزلزل آنهم در میانه راه نشود.