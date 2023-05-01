ایجاد نهضت آسفالت در اهواز / لیست تغییر مدیران صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب شامگاه یکشنبه در گفتگویی تلویزیونی در خصوص نتایج سفر رئیس جمهور به استان خوزستان اظهار کرد: قبل از انجام سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان کار بسیار فشرده‌ای انجام شد و ۲۳۰ مصوبه بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در ابعاد گوناگون تدوین شد.

وی افزود: برای اجرای این مصوبه‌ها، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که این عدد بالاترین رقمی است که دولت در سطح کشور به استان خوزستان تخصیص داده است.

حسینی محراب ادامه داد: زمان‌بندی اجرای این مصوبه‌ها از یک تا سه سال است که با نظارت استانداری، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های نظارتی، اجرایی خواهد شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: از این رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب اعتبارات ملی و استانی است، هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سهم دستگاه‌های اجرایی است که با موافقت وزیران از بودجه‌های وزارتخانه‌ها لحاظ شده و حدود ۶۰ میلیارد تومان نیز از بودجه استان برای این مصوبات اختصاص خواهد یافت.

استاندار خوزستان ادامه داد: در کنار این مصوبات در مورد پروژه‌هایی که از قبل داشتیم بودجه‌های جدا برای آنها در نظر گرفته شده است. از تسهیلات بانکی هم رقم قابل ملاحظه‌ای برای استان منظور خواهد شد. این مصوبات در اختیار فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قرار داده می‌شود که پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم صورت گیرد.

حسینی محراب اظهار کرد: همچنین رقم بسیار بالایی در حدود هشت میلیارد یورو که معادل تقریباً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود در قالب تفاهم نامه‌ها و سرمایه گذاری به استان در طول چهار سال تزریق خواهد شد.

فاینانس یک میلیارد دلاری

وی گفت: یک فاینانس یک میلیارد دلاری و حق السهم ۲۰ درصدی دولت از محل نیشکر که معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود در بخش کشاورزی خواهیم داشت. مذاکرات برای جذب این فاینانس در حال انجام است و اگر در ماه‌های اول سال محقق شود یک حرکت بسیار قوی در زمینه کشاورزی شکل می‌گیرد و اگر زمین‌ها را با زهکشی آماده کشت کنیم و نهرها و خطوط آبرسانی به مزارع اجرایی شود خوزستان می‌تواند بخش زیادی از محصولات کشاورزی کشور را تأمین کرده و علاوه بر آن صادر کننده این محصولات به کشورهای همسایه هم باشد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در حوزه اشتغال رقم ۶۰ هزار فرصت شغلی برای امسال هدف گذاری کردیم و طرح‌های زیادی با کمک بخش خصوصی در زمینه شیلات، زراعت، داروهای گیاهی، زراعت چوب و مشاغل خانگی و بخش گردشگری در دستور کار خواهد بود.

حسینی محراب بیان کرد: برای جبران عقب ماندگی که در بخش بهداشت داشتیم یک بیمارستان بزرگ در اهواز برای جایگزینی بیمارستان گلستان در نظر گرفته شده که نزدیک یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم توسط سازمان برنامه و بودجه و هزار میلیارد تومان نیز از سوی خیران و وزارت بهداشت تأمین می‌شود.

استاندار خوزستان یادآور شد: دولت امسال ۶ میلیون نفر را مشمول بیمه سلامت کرده است و لذا ما در بخش‌های مختلف شهری و روستایی فردی را نداریم که بیمه نشده باشد.

حسینی محراب با بیان اینکه برای موضوع توریسیم درمانی به صورت جدی در حال پیگیری هستیم، گفت: با توجه به تعهدی که پزشکان ما دارند و توجهی که در سطح دنیا به حوزه پزشکی ما شده است از کشورهای همسایه برای بسیاری از کارهای درمانی خود با هزینه‌های پایین می‌توانند به استان خوزستان بیایند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: در شهرستان‌های تازه تأسیس مقداری عقب ماندگی داریم که در طول برنامه دو تا سه ساله، مشکلات این شهرستان‌ها را هم با کمک دولت و هم با کمک خیران حل خواهیم کرد.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه و برای استفاده از ظرفیت‌های استان هلدینگ ها، شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و خود بانک‌ها را پای کار آوردیم. جلسه مفصل و طولانی با تمامی مدیران ارشد این بخش‌ها داشتیم. در این نشست اعلام نیاز در حوزه‌های پتروشیمی، نفت، گاز، بخش‌های زیربنایی و کشاورزی صورت گرفت؛ پس از مذاکرات صورت گرفته مدیران این بخش‌ها پذیرفتند که در این حوزه‌ها سرمایه گذاری کنند که یک رقم هشت میلیارد دلاری در طی این مذاکرات مورد موافقت قرار گرفت.

برگزاری همایش سرمایه گذاری

حسینی محراب افزود: یک همایش بزرگ سرمایه گذاری داخلی و خارجی با دعوت از سفرای کشورهای خارجی و سفرای ایران در خارج از کشور در آینده نزدیک در استان خواهیم داشت که می‌تواند زمینه ساز جذب سرمایه در استان شود.

استاندار خوزستان در پاسخ به پرسشی پیرامون فهرست‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییرات مدیریتی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان گفت: یک ارزیابی اولیه از مدیران استان انجام دادیم. مسئولان نهاد ریاست جمهوری هم در این زمینه بررسی‌هایی داشتند که در این سفر به نتیجه رسیدیم ۱۵ مدیر که می‌توانند در جایگاه‌های دیگر مثمر ثمر باشند با نیروهای جوان، انقلابی، تحول گرا و دارای تخصص و کارآمدی جایگزین شوند.

وی افزود: در عین حال لیست‌های منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد و این تغییرات با دستور وزیران و با هماهنگی و بر اساس مشورت با استاندار به مرور انجام خواهد شد. البته ۱۵ مدیر نیز که کارنامه موفقی داشته‌اند مورد تشویق قرار می‌گیرند.

حسینی محراب اظهار کرد: در آزمون‌های استخدامی به دنبال تقویت بوم گزینی هستیم. از سوی دیگر در حال هماهنگی با وزیران هستیم که شرکت‌های بزرگ مستقر در استان خریدهای خود را در استان انجام داده و گردش مالی در استان شکل بگیرد که موجب اشتغال خوبی خواهد شد. همچنین در بخش صنعت، شهرک‌های صنعتی، پتروپالایش ها و … زمینه زیادی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال وجود دارد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برای آب هم پروژه‌های مهمی در دست اجرا داریم که از ایذه تا رامهرمز، از هندیجان تا امیدیه و آغاجاری و از دز تا آبادان را شامل می‌شود و از طرف دیگر طرح جامع فاضلاب اهواز و شهرهای بزرگ را به صورت جدی در دستور کار خواهیم داشت.

وی افزود: ما در حال برنامه ریزی برای ایجاد نهضت آسفالت در اهواز هستیم. برای این منظور شهردار و شورای شهر به میدان آمده‌اند. ۳۰ هزار تن قیر از دولت گرفتیم و این امکان را داریم که دو برابر آن را تأمین کنیم و وضعیت آسفالت در اهواز بهبود یابد.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به استقبال حماسی و باشکوه مردم استان از رئیس جمهور بیان کرد: حضور پرشور مردم جلوه‌ای از قدرت خدا بود و این استقبال باشکوه از رئیس‌جمهور که همواره منش صادقانه ای در قبال مردم داشته، جلوه‌ای از دلبستگی مردم استان به نظام و اسلام بود و افتخار می‌کنم که خدمتگزار مردم خوزستان هستم و از همه عشایر و طوایف عرب، بختیاری، لر، اقوام و اهالی شهرهای مختلف ممنون و سپاسگزاریم.

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