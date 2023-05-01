به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت افزایش اطلاع‌رسانی درباره پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها و آگاهی بخشی درباره مزایای این پروژه به مردم، نخستین کارگروه تهیه و تدوین پیوست رسانه ای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها با حضور نماینده همه اپراتورهای فعال در این پروژه در مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات تشکیل شد.

در این جلسه محمد احسان خرامید، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جلسه هفته گذشته وزیر ارتباطات با مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: شرکت‌های توسعه‌دهنده پروژه فیبر نوری باوجود اینکه تاکنون زحمات زیادی را سراسر کشور متحمل شده‌اند اما تاکنون متناسب با آن اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مناسبی در این باره نداشته‌اند و آقای وزیر نیز به فقر اطلاع‌رسانی درباره این پروژه اشاره کردند که حسب دستور وزیر ارتباطات، در این مرکز کارگروهی برای هماهنگی، تهیه و تدوین پیوست رسانه ای پروژه احداث فیبرنوری خانوارها و کسب وکارها با حضور نماینده اپراتورهای فعال در آن تشکیل شد.

خرامید با بیان اینکه برخی به دلیل عدم آگاهی از مزایای رقابتی و ویژگی های این پروژه، گاها آنرا غیرضروری می‌دانند، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، فیبر نوری را نسخه شفابخش توسعه دسترسی و بهبود کیفیت کاربران می‌دانند و این مسیری است که آنرا طی کرده اند بنابراین باید ضمن معرفی این پروژه، مشخصات، ویژگی ها، مزایا و اثرات آن برای همه اقشار با دقت تبیین شود چراکه تنها راه حل اساسی مشکل سرعت اینترنت، پروژه فیبرنوری است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با تاکید بر ضرورت تولید محتوای مناسب برای معرفی این پروژه گفت: یکی از ابزارهای تولید محتوا در اختیار داشتن تصاویر مناسب است؛ اما متاسفانه باوجود اینکه در حال حاضر حدود ۲،۵ میلیون پوشش فیبرنوری ایجاد شده است اما باوجود این حجم از کار، شرکت‌های توسعه‌دهنده تصاویر مناسبی برای تولید محتوا در این زمینه در اختیار ندارند.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به نقش پررنگ رسانه ملی در فرهنگ سازی، تصریح کرد: صداوسیما در فرایند استقرار پنجره ملی خدمات دولت هوشمند چه در بحث فرهنگ سازی و چه در بحث رفع موانع، خدمات قابل توجهی انجام داد که می توان با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، خبرگزاری و روزنامه ها و سایت ها و مجلات تخصصی پرونده ویژه ای را برای پیشبرد پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها تشکیل داد تا مردم بتوانند هرچه زودتر طعم شیرین فناوری را احساس کنند.

وی در خاتمه افزود: پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها زیرساخت حیاتی برای کشور است که ضروریست برای موفقیت آن‌ میان اپراتورها و شرکت‌های توسعه‌دهنده و مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به‌منظور تدوین پیوست رسانه‌ای این پروژه همکاری، هم‌افزایی و هماهنگی‌های مناسبی شکل بگیرد.

در ادامه این جلسه مدیران روابط عمومی و نمایندگان اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را به‌منظور اطلاع‌رسانی درست و دقیق و آگاهی سازی درباره این پروژه ملی ارائه کردند.

براساس این گزارش، هفته گذشته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در جلسه با مدیران عامل اپراتورهای فعال در پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها، گفته بود: برای بهره مندی مردم عزیز از این سرویس، تسهیلات و مزایای زیادی توسط دولت در نظر گرفته شده که متاسفانه اغلب هموطنان عزیز از آن بی اطلاع هستند. به همین دلیل به روابط عمومی وزارتخانه دستور دادم تا با همکاری اپراتورها اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در سطح جامعه را انجام دهند.