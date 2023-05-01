۸ پروژه نیمه تمام راهداری خوسف نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار

سید جعفر افقهی در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی خوسف بیان کرد: با توجه به تعدد معادن و وجود بزرگترین معدن زیرزمینی خاور میانه، محور قلعه زری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به تخریب قسمت‌هایی از این محور، ۲۰ کیلومتر از این مسیر با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، آسفالت حفاظتی شده است.

افقهی ادامه داد: بهسازی ۱۰ کیلومتر دیگر از این محور در دستور کار بوده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی در شهرستان وجود دارد، گفت: محور خوسف به خور یکی از محورهای ترانزیتی شهرستان و کریدور شرق کشور بوده که در این محور پنج کیلومتر آسفالت تراشی و روکش گرم در حال اجرا است.

افقهی با بیان اینکه در حوزه راهداری این شهرستان هشت پروژه نیمه تمام وجود دارد، افزود: برای اتمام این پروژه‌ها ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی محور ماژان - سلم آباد به پایان رسیده وزیر بار ترافیک رفته است، اظهار کرد: همچنین عملیات اجرایی محور عیلکی - روبیات تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد.