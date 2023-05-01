مراکز درمانی خراسان شمالی به دستگاه تشخیص سرطان تجهیز شد

جواد شاهین‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود یک دستگاه شتاب دهنده خطی پیشرفته برای درمان بیماران سرطانی استان با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: تا پیش از این یک دستگاه شتاب دهنده خطی در استان وجود داشت که پاسخگوی درمان بیماران خاص سرطانی نیازمند پرتو درمانی و با وزن بالا نبود، اما با ورود و راه اندازی این دستگاه، دیگر شاهد مراجعه بیماران به مشهد نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار سرطانی در خراسان شمالی وجود دارد که راه‌اندازی این دستگاه که یکی از بروزترین و فوق العاده‌ترین دستگاه‌های کشور است، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات و دردهای بیماران سرطانی استان است.

شاهین فر بیان کرد: بالاخره نتیجه تلاش‌های طولانی مدت تیم دانشگاه به ثمر نشست و دستگاه شتاب دهنده پیشرفته و ورژن روز دنیا وارد این استان شد تا در راه ارائه خدمات پیشرفته به بیماران مبتلا به سرطان یک گام اساسی برداشته شود و بتوانیم در آینده‌ای نزدیک بیمارستان امام علی (ع) را به یکی از مدرن‌ترین مراکز جامع سرطان شمال شرق کشور تبدیل کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم با سرعت سال‌های قبلی حرکت کنیم، عقب خواهیم افتاد لذا برای رسیدن به آنچه که مردم لایقش هستند، نیازمند جهش هستیم و باید مراکز درمانی استان را به دستگاه‌های پیشرفته، مجهز کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه‌های جدید ام آی آر سی تی اسکن پیشرفته نیز با اعتباری بالغ بر ۷۳۰ میلیارد ریال وارد استان شده است و طی روزهای آینده در بیمارستان‌های استان بهره‌برداری خواهد شد.