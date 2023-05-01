«نشان آبادی» را از رادیو بگیرید/ برنامه درآمدزایی روستاییان

لیلا روزبهانی تهیه کننده برنامه «نشان آبادی» که روزهای جمعه از رادیو اقتصاد پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: این برنامه یک مجله رادیویی متنوع و متشکل از ابعاد مختلف زندگی، اقتصاد و فرهنگ روستایی است و با هدف انعکاس پیشرفت همه جانبه ظرفیت‌های روستاها و کمک به اقتصاد پایدار روستاها تهیه و تولید می‌شود.

وی افزود: این برنامه از آیتم‌های متنوع و موسیقی های جذابی تشکیل شده و با فضایی رنگارنگ برای جذب و ماندگاری بیشتر مخاطب برنامه تمرکز ویژه دارد. یکی از آیتم‌های این برنامه مهاجرت معکوس است و روند موفقیت افرادی را که از شهر به روستا مهاجرت کردند و در آمد مناسب دارند را بررسی می‌کند.

روزبهانی به دیگر آیتم‌های برنامه اشاره و عنوان کرد: از آیتم‌های دیگر این برنامه معرفی جوانان روستایی است که با نوآوری و ابداعات خود موجب رونق اقتصادی محل سکونت خود شده‌اند.

این تهیه کننده از حضور محمد امین خراسانی استاد برنامه‌ریزی و جغرافیا در این برنامه خبر داد و گفت: کارشناس برنامه به روستائیان راه های کسب درآمد پایدار را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در روستا آموزش می‌دهد.

وی نقش زنان را در اقتصاد روستا بسیار پر رنگ دانست و گفت: ما در آیتم زنان روستا، موفقیت‌ها، اشتغال آفرینی و درآمدزایی زنان روستایی را بازتاب می‌دهیم. از بخش‌های دیگر این برنامه «آقای همیشه مسافر است که توسط کارشناس گردشگری راه‌های جذب و تقویت گردشگری روستایی را آموزش می‌دهد.

برنامه «نشان آبادی» به تهیه کنندگی لیلا روزبهانی و گویندگی معصومه نوازنی روزهای جمعه ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۵ به مدت ۵۵ دقیقه پخش می‌شود.