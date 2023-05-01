شناسایی ۹۳۰۰ بیمار خاص و صعب العلاج نیازمند در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: ۶۳ درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ مانعی برای بیمه شدن آحاد مردم در بیمه سلامت وجود ندارد، بیان کرد: سال گذشته پنج میلیون نفر در کل کشور به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

اربابی ادامه‌داد: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری و دولت در طول چند سال اخیر رویکرد سازمان بیمه سلامت به سمت تکریم مردم و توسعه پوشش بیمه‌ای رفته است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته هماهنگی بسیار خوبی با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه خدمت رسانی به مردم داریم، افزود: سال گذشته برای مددجویان بهزیستی که خدمات گران قیمتی را استفاده می‌کردند، خدمات آنان را با تعرفه خصوصی به مؤسسات پرداخت کردیم.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: بسیاری از بیماران خاص هزینه‌های زیادی برای خرید دارو متحمل می‌شدند که در این راستا صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در بیمه سلامت شکل گرفت و ۹ هزار و ۳۰۰ نفر از این بیماران شناسایی شدند.

اربابی با بیان اینکه پنج میلیارد تومان به این بیماران خاص نیازمند و صعب‌العلاج به شیوه‌های مختلف پرداخت و یا کمک شده است، اظهار کرد: توسعه خدمات ناباروری در شهرستان فردوس و طبس گسترش یافته و این خدمات به سطح دو رسیده است.

وی با اشاره به دغدغه ملی در مورد درمان ناباروری و افزایش جمعیت یادآور شد: پوشش بیمه‌ای در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کار باشد.