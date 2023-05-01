نگرانی غرب از ناتوانی ارتش اوکراین برای مقابله با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کشورهای غربی نگران ناتوانی ارتش اوکراین برای مقابله با روسیه هستند.

یک روزنامه انگلیسی به نقل از یک نظامی ارتش اوکراین نوشت که وی بر این امید است که پیش از شروع حمله تمام عیار از سوی روسیه، ارتش اوکراین تجربه رزمی بیشتری کسب کند.

این نظامی اوکراینی اعتراف کرد که نیروهای ارتش اوکراین آمادگی برای مقابله را ندارند و آنها به آموزش بیشتری در این زمینه نیاز دارند.

این رسانه انگلیسی در عین حال یادآورشد که نگرانی‌های این نظامی اوکراینی در واقع منعکس کننده نگرانی‌های بسیار در آمریکا و دیگر کشورهای غربی است که میلیاردها دلار برای حمایت از اوکراین صرف کرده‌اند. این کشورها حال نگران وضعیت ارتش اوکراین پس از گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین هستند.

این روزنامه انگلیسی همچنین در بخشی از گزارش خود به یکی از اسناد دفاعی اخیراً لو رفته پنتاگون استناد می‌کند که بر مبنای استدلال آن، احتمال می‌رود که دولت کی‌یف در جمع آوری نیرو و تسلیحات نظامی کافی شکست بخورد و از اهداف خود برای بازپس‌گیری سرزمین‌های خود عقب بماند.