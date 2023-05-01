به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گرگان عصر دوشنبه و در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) این شهر در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال حریف خود به پالایش نفت آبادان رفت.

شاگردان مهران حاتمی در شهرداری گرگان موفق شدند با نتیجه ۹۳ بر ۸۱ مهمان خود پالایش نفت آبادان را مغلوب کند.

شهرداری گرگان در مرحله قبلی آویژه صنعت پارسا را از گردونه رقابت‌ها حذف کرده بود.

دیدارهای مرحله نیمه نهایی به نحوی است که هر تیمی که در ۲ بازی از ۳ بازی پیروز شود به مرحله فینال صعود می‌کند.بازی بعدی دو تیم روز جمعه پانزدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

تیم شهرداری گرگان در مسابقات سوپرلیگ غرب آسیا هم موفق به صعود به مرحله فینال شد. گرگانی‌ها در ۲ فصل گذشته قهرمان لیگ برتر ایران شده‌اند.