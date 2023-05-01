به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد عصر دوشنبه در جلسه دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان همدان اظهار کرد: برای بزرگداشت مقام شهدا با تمام توان پای کار هستیم.

وی با بیان اینکه رویکرد اقدامات برگزاری کنگره ۸ هزار شهید استان باید مردمی باشد، افزود: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال گذشته و روز قدس امسال نشان دادند که پیرو امام و رهبری و ادامه دهنده راه شهدا هستند و با این اقدام سیلی محکمی به دهان دشمنان زدند.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: رویکرد اقداماتی که برای برگزاری کنگره ملی ۸ هزار شهید استان همدان برنامه‌ریزی شده، باید مردمی باشد و اقشار مختلف مردم به خصوص نوجوانان و جوانان در برگزاری آن سهیم باشند.

قاسمی‌فرزاد تصریح کرد: ۲۴ هزار کاشت نهال، بیش از ۸ هزار تأمین جهیزیه برای زوجین و یازده هزار ختم قرآن در ماه مبارک رمضان به نیت ۸ هزار شهید استان از جمله فعالیت‌هایی است که در راستای کنگره ملی در سطح استان انجام شده است.

وی بیان کرد: فرمانداران و شهرداران برای مکان‌یابی و ساخت یادمان‌های شهدا سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: کمیته فضای مجازی و صدا و سیما رشادت‌ها و حماسه‌های به یادماندنی شهدای استان را در قالب‌های مختلف و با جذابیت برای نسل کنونی آماده و منتشر کنند.