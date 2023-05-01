به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صالح‌نژاد عصر دوشنبه در جریان برگزاری دوره‌های آموزشی برای «سفیران مهر و هدایت» در اردبیل اظهار کرد: برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اشاعه مبانی ارزشی و دینی تلاش مؤثری را آغاز کردیم تا طرح «سفیران مهر و هدایت» را با رویکرد تذکر لسانی و هدایتگری معقول انجام دهیم.

وی مراحل مختلف اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه یادآور شد و تصریح کرد: انتظار این است تا با ارتقای مهارت و دانش مورد نظر در اجرای این فریضه به شکل درست و صحیح عمل کنیم تا اشاعه فرهنگ اسلامی و کنار گذاشتن فرهنگ منحط غرب را با همراهی مردم شاهد باشیم.

مسئول امر به معروف و نهی از منکر بسیج اردبیل گفت: ما در چهار بخش برنامه‌های خود را تدارک دیدیم که بخش اول مربوط به تذکر لسانی و زبانی در قالب «سفیران مهر» است که برای بانوان و آقایان بدحجاب تذکر لازم داده می‌شود.

صالح‌نژاد افزود: بخش دوم هدایتگری است که در این حوزه نیز نیروهای بسیجی سعی می‌کنند تا افراد بدحجاب و فاقد آراستگی مناسب را به شکل درست و صحیح هدایت کرده تا پوشش مناسبی را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دسته چهارم در حقیقت مطالبه‌گران هستند که از اقشار مختلف مردم مطالبه اصلی که همان حفظ حجاب و عفاف است، مطرح می‌کنند تا پیگیر تحقق این مطالبات باشند.

صالح‌نژاد چهارمین گروه را ضابطین قضائی و همراهان فراجا اعلام کرد و ادامه داد: اگر این تذکرات، هدایت‌ها و بیان مطالبات مؤثر واقع نشود، افراد خاطی در قالب پرونده قضائی به مراجع دادگستری معرفی خواهند شد.

وی اصلی‌ترین دغدغه امروز اکثر افراد جامعه را پدیده بی‌حجابی و بدحجابی اعلام کرد و گفت: اشاعه این منکر بسیاری از افراد را دل آزرده کرده در حالی که باید به شکل منطقی در این زمینه رفتارهای صحیح و اصولی مورد توجه قرار گیرد.

صالح‌نژاد اضافه کرد: به دنبال شهادت «حمیدرضا الداغی» جوان خوش غیرت سبزواری پویش «فریاد غیرت» در اردبیل مورد توجه قرار گرفته تا در ابعاد مختلف فعالیت‌هایی در این بخش انجام شود.

مسئول امر به معروف و نهی از منکر بسیج اردبیل بیان کرد: در قالب این پویش آثار هنری نقاشی، عکس و دل نوشته از علاقه‌مندان جمع‌آوری می‌شود که ارسال این آثار می‌تواند همراهی صمیمانه با این شهید غیرتمند را نشان دهد که به هیچ وجه اجازه نداد عده‌ای مزاحم نوامیس مردم شود.