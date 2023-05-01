لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله کاظمی روز دوشنبه به همراه اعضای ستاد بازآفرینی شهرستان در بازدید از مناطق حاشیه نشین و محروم شهر افزود: از سال گذشته با تلاش دستگاه‌های خدمات رسان و سایر ادارات موفق شدیم تحولی در ستاد بازآفرینی ایجاد و موضوع محرومیت زدایی را در برنامه اصلی خود قرار دهیم.

وی ضمن بازدید از مناطق حاشیه نشین و محروم خوی اظهار کرد: در حال حاضر چهار منطقه فقیرنشین و محروم در شهرستان شناسایی شده که بایستی حداقل امکانات در این مناطق ایجاد و جوابگوی قسمتی از مطالبات مردم باشیم.

کاظمی ادامه داد: بیشتر مناطق شناسایی شده محروم نیاز بیشتری به توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند که در این راستا تلاش هستیم اقداماتی توسط سپاه پاسداران، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در این منطقه اجرایی شود.

فرمانده ویژه خوی در خصوص عمده مطالبات مردم این مناطق اضافه کرد: جدول کشی، آسفالت و زیرسازی معابر، ایجاد فضای سبز، فاضلاب و هدایت آب‌های سطحی از عمده این مطالبات است.

کاظمی یادآور شد: عمده مشکلات مردم در حوزه اداره آب و فاضلاب و شهرداری بود که با هماهنگی صورت گرفته و حضور فعال نمایندگان این دستگاه‌ها، مقرر شد ظرف ماه‌های آینده نسبت به رفع مشکلات این منطقه اقدامات لازم انجام شود.

شهرستان خوی به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان آذربایجان غربی در شمال این استان واقع شده است سال گذشته چندین زلزله بزرگ این منطقه را لرزاند و خسارت زیادی در بخش تخریب واحدهای مسکونی بر جای گذاشت.