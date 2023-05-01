به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های صهیونیستی به سمت اهدافی در فرودگاه حلب و کارخانه‌های وزارت دفاع در السفیره موشک شلیک کردند.

در این ارتباط گفته شده که ۵ موشک به اهداف خود اصابت کرده و ۶ موشک رهگیری گردیده است.

همچنین منابع سوری گزارش داده‌اند که باند فرودگاه حلب بر اثر این حمله آسیب دیده و این مسئله به توقف فعالیت فرودگاه منجر شده است.

همچنین منابع دیگری تعداد موشک‌های شلیک شده توسط صهیونیست‌ها را بیشتر عنوان کرده و گفته‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها توسط پدافند هوایی سوریه رهگیری و سرنگون شده‌اند.

با این حال در گزارش‌ها تاکنون اشاره‌ای به تلفات و یا آسیب دیدگان حمله اخیر در سوریه نشده است.

کمتر از شش ماه پیش در پاییز سال گذشته نیز جنگنده‌های صهیونیستی فرودگاه حلب را هدف قرار داده بودند که در آن حملات نیز این فرودگاه آسیب دید و به طور موقت از کار افتاد و پس از چند روز توانست فعالیت خود را از سر گیرد.

رژیم صهیونیستی همواره در ماه‌های گذشته به بهانه‌های مختلف اقدام به تجاوز به خاک سوریه و هدف قرار دادن اهدافی در سوریه کرده است. تداوم این حملات حکایت از آن دارد که صهیونیست‌ها همچنان از تحرکات در سوریه وحشت دارند و به هر طریق در تلاش برای آسیب رساندن به سوریه هستند.

این در حالی است که دولت دمشق با اعلام مخالفت با اقدامات متجاوزانه صهیونیست‌ها خواستار توقف این حملات متجاوزانه شده است. دولت سوریه تاکنون در چندین نوبت از شورای امنیت سازمان ملل خواستار متوقف ساختن حملات رژیم صهیونیستی شده است، اما سازمان ملل تا کنون به این درخواست توجه لازم را نداشته است.

اگرچه در گزارش‌های اولیه اشاره‌ای به تلفات و یا آسیب دیدگان حمله اخیر در سوریه نشده بود، اما ساعاتی پس از وقوع حمله، خبرگزاری دولتی سوریه موسوم به «سانا» به نقل از یک منبع نظامی ضمن تائید حمله صهیونیست‌ها به فرودگاه حلب از شهادت حداقل یک سرباز خبر داد. وزارت دفاع سوریه نیز با انتشار بیانیه‎‌ای در این ارتباط تائید کرد: «این حمله تجاوزکارانه منجر به شهادت یک سرباز و زخمی شدن ۷ نفر از جمله دو غیرنظامی و وارد شدن خسارات مادی شد و فرودگاه بین‌المللی حلب نیز از خدمت خارج شده است.»

براساس گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، صهیونیست‌ها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۲ بار به مواضع و تأسیسات نظامی در خاک سوریه حمله کردند و در جریان این حملات بیش از ۹۰ هدف زمینی مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین در این حملات ۸۹ نظامی سوری جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۲۰ نظامی نیز مجروح شده است.

با وجود تکرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه تا کنون سازمان ملل و شورای امنیت اقدامی جهت توقف این اقدامات تجاوزکارانه انجام نداده اند.

پیشتر، «فیصل المقداد» وزیر امور خارجه سوریه در سخنرانی در مجلس این کشور گفته بود: «اسرائیل با متحدانش یعنی آمریکا، غرب استعمارگر و رژیم ترکیه حامی تروریسم در منطقه بوده و خواهد ماند و از انجام هر گونه تجاوز به منظور تضمین تداوم گروه‌های تروریستی و جلوگیری از فروپاشی آنها دریغ نخواهد کرد و تجاوزات اخیر به خاک سوریه نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است که نشان از محاسبات اشتباه و احمقانه تل آویو دارد.»