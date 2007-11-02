9 فیلم برای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "مرد کوچک" به مدیریت دوبلاژ افشین زینوری و با حضور گویندگانی چون همت مومیوند، منوچهر زندهدل، شروین قطعهای، محمد دیباج، محمد یاراحمدی، زهرا سوهانی، ابراهیم شفیعی، مجید صیادی، کریم بیانی، محمدعلی جانپناه، محمدرضا مومنی، زهره اسدی، میثم نیکنام، فریده کاکاوند، ماریا گلشنزاده، سمیه موسوی، مینا شجاع، رضا آفتابی، امیر منوچهری، کسری کیانی و علی منافی برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است.
این فیلم در ژانر کمدی سال 2006 به کارگردانی کینن آیوری وینز و بر مبنای فیلمنامهای از خودش و شاون و مارلون وینز ساخته شد. در فیلم 98 دقیقهای "مرد کوچک" مارلون وینز، شاون وینز، کری واشینگتن و جان ویترسپون به ایفای نقش پرداختند. داستان فیلم درباره دو سیاهپوست یکی بلند و دیگری کوتاه قد است. آنها جواهری را به سرقت میبرند، ولی وقتی با پلیس رو به رو میشوند آن را داخل کیف یک زن میاندازند و ...
فیلم تلویزیونی "یک چین خوردگی در زمان" به مدیریت دوبلاژ فریبا شاهین مقدم و با همکاری گویندگانی چون مریم شیرزاد، شهلا ناظریان، مهوش افشاری، رزیتا یاراحمدی، پرویز ربیعی، مژگان عظیمی، کتایون اعظمی، فاطمه برزویی، نرگس فولادوند و .. برای شبکه سه سیما دوبله شده است.
این فیلم را جان کنت هریسن سال 2003 در ژانر خانوادگی، فانتزی، ماجراجویانه و علمی تخیلی جلو دوربین برد. در این فیلم 128 دقیقهای محصول کانادا کتی استوارت، گرگوری اسمیت و دیوید دورفامن و کریس پاتر به ایفای نقش پرداختند. داستان "یک چینخوردگی در زمان" درباره خانوادهای است که پدر همراه با دوستش در یک شرکت کامپیوتری کار میکنند، اما وارد زمانی دیگر شده و گم میشوند و ...
فیلم سینمایی "بازی با مرگ" به مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی برای شبکه دو سیما و با حضور گویندگانی چون حسین عرفانی، اکبر منانی، ناصر نظامی، مینو غزنوی، منوچهر زندهدل، محمد عبادی، ناصر خویشتندار، بهرام زاهدی، سیاوش مینویی، علیاصغر رضایینیک، امیر عطرچی، ابراهیم شفیعی، حسین نورعلی، ژیلا اشکان و فاطمه حدادی دوبله شده است. علیرضا باشکندی به جای بروس لی صحبت کرده است.
در "بازی با مرگ" بروس لی به دست دوست کونگفو کارش به قتل میرسد، اما برادر او برای انتقام برادرش وارد ماجرا میشود.
فیلم سینمایی "رئیس بزرگ" به مدیریت علیرضا باشکندی و با همکاری حمید منوچهری، امیر حکیمی، ظفر گرایی، بیژن علیمحمدی، آبتین ممدوح، اکبر میرطاهری، آزیتا یاراحمدی، زانیار بهرامی کمالگر، امیرعباس پیام، علیاصغر رضایینیک، ناصر خویشتندار، فاطمه حدادی و ماریا گلشنزاده برای شبکه دو سیما دوبله شده است. در این فیلم هم علیرضا باشکندی به جای بروس لی صحبت کرده است.
فیلم سینمایی "رئیس بزرگ" که با عنوان "مشتهای خشم" نیز شناخته میشود، اولین فیلم مهم بروس لی بود. این فیلم به کارگردانی وی لو در سال 1971 با حضور ماریا یی، هان یین چی و تونی لیو ساخته شد. فیلم 110 دقیقهای "رئیس بزرگ" در زمان خود پرفروشترین فیلم تاریخ هنگکنگ بود، تا اینکه با نمایش فیلم "مشت خشم" دومین فیلم بروس لی این رکورد شکسته شد.
در این فیلم بروس لی در نقش یک کارگر وارد یک کارخانه یخسازی میشود و در آنجا متوجه جاسازی مواد مخدر در یخها میشود. او به مبارزه با رئیس کارخانه که از سرکردگان باند مواد مخدر است، میپردازد.
فیلم سینمایی "الدورادو" به مدیریت دوبلاژ چنگیز جلیلوند برای شبکه چهار سیما دوبله شده است.علی بابایی مترجم این اثر است و گویندگانی چون منوچهر والیزاده، ناصر نظامی، جلال مقامی، مهرزادیان، میرطاهر مظلومی، غلامرضا صادقی، امیر عطرچی، علی اصغر رضایینیک، فریده کاکاووند، ژیلا آژیر و ... حضور داشتند. داستان این فیلم درباره جنگجویانی است که سرزمین الدورادو را کشف میکنند.
فیلم سینمایی"آدمکش" هم به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است. منوچهر والیزاده، کسری کیانی، مینا شجاع، مینا حبیبی، محمد یاراحمدی، افسانه آریابقا، ناصر احمدی، رضا آفتابی، مهرخ افضلی، علیرضا شایگان، محمد جانپناه، اسفندیار مهرتاش، میثم نیکنام و ... در دوبله این فیلم همکاری کردند. داستان این فیلم درباره آدمکشی است که برای از بین بردن شاهدان پروند اجیر میشود.
محمود قنبری سه فیلم رزمی با عناوین "جزیره خفاش"، "معبد نیلوفر قرمز" و "شمشیرزن مسافر" را برای موسسه قرن 21 دوبله کرده است. این سه فیلم روایتگر اساطیر کرهای است و گویندگانی چون منوچهر والیزاده، افشین زینوری، رضا آفتابی، زویا خلیلآذر، رزیتا یاراحمدی، سهیلا گلستانی، میرطاهر مظلومی، الهام جعفرنژاد و ... حضور داشتند.
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