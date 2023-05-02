راه اندازی نمایندگی دفتر فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا کلاه کج شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زیان عربی (یادمان دعبل خزاعی) اظهار کرد: این مراسم به مناسبت یکی از افتخارات شیعیان تشکیل شده است و خداوند را شاکریم که در خوزستان همچین نعمتی وجود دارد.

وی گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با شعر دعبل خزاعی فرموده اند که «شعر دعبل جهاد است» که این نشان می‌دهد که در زبان شعر و ادبیات می‌شود مطالبات به حق مردم را بدون بی احترامی به شخص یا گروهی بیان کرد، از آنجایی که همچنان خوزستان علاوه بر اینکه دروازه ورود تشیع است، میراث دار فرهنگ تشیع نیز به شمار می‌رود، جای شکر دارد.

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: امروز به بهانه برگزاری جشنواره بین المللی شعر رضوی، از کتاب دعبل خزاعی به قلم زیبای استاد عبدالکاظم علی نژاد از مفاخر خوزستان و شاعر اهل بیت رونمایی کرده تا در تاریخ خوزستان ثبت شود و در یادها باقی بماند.

به گفته وی؛ خوزستان قریب پنج هزار شاعر عرب دارد که این یکی از افتخارات خوزستان در حوزه ادبیات اهل بیتی و ولایی است.

حجت الاسلام و المسلمین کلاه کج اظهار کرد: مدتی است که دفتر شعر عربی خوزستان راه اندازی شده که به دلیل راه اندازی خانه هنرمندان و انجام کارهای نهایی، حدود دو هفته آینده دفتر رسماً افتتاح خواهد شد.

وی افزود: نمایندگی دفتر فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای اولین بار در کشور در استان خوزستان راه اندازی می‌شود تا هنرمندان خوزستانی که قرار است به کشورهای عربی اعزام شوند نیاز به حضور در تهران نداشته باشند و بتوانند از خوزستان به کشورهای مختلف اعزام شوند؛ اکنون نیز دو گروه نمایش عربی و موسیقی عربی در حال اعزام به کشور تونس هستند.