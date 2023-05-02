به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی دوشنبه‌شب در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: هر کجا سایه آموزش و پرورش بلند بوده است مردم نیز از منافع این سایه بهره برده اند و هر گاه دیوار آموزش و پرورش کوتاه بوده، به ضرر جامعه هست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: امسال حدود هزار معلم در انتخاب معلم نمونه مشارکت کردند که پس از ارزیابی به عمل آمده ۶۵ نفر معلم به عنوان معلم نمونه استانی انتخاب شدند و چهار نفر نیز در عرصه کشوری راه پیدا کرده اند.

موحدی از برگزاری همایش تجلیل از بازنشستگان شهرستان‌ها و مناطق خبر داد و گفت: برنامه سپاس معلم نیز در مدارس مناطق و شهرستان‌های استان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی از اجرای ۱۵۰ برنامه در هفته معلم خبر داد و اضافه کرد: فردا صبح نیز حدود ۱۲ نفر از معلمان برگزیده استانی به نمایندگی از جامعه فرهیخته ۱۵ هزار نفری استان به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت و بعد از ظهر با ریاست جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار خواهند داشت.

فروش ۶ ملک

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه در حوزه املاک آموزش و پرورش ما به دنبال حراج یک وجب از فضاهای آموزشی نیستیم، عنوان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش استان بوشهر رتبه چهارم کشور در زمینه صادر کردن سند ثبتی برای املاک را دارد.

وی از فروش ۶ ملک در شهرستان‌های دشتستان، تنگستان و دشتی خبر داد و گفت: املاک به فروش گذاشته اوقافی و یا متعلق به خیرین نیستند و پول حاصل از فروش آن، در همان منطقه و شهر برای تکمیل مدارس نیمه کاره هزینه خواهد شد.

موحدی با اشاره به اینکه مراکز رفاهی ما همچون خانه معلم شماره ۱، ۲ و درمانگاه فرهنگیان بدهی‌های سنگین بر دوش آموزش و پرورش گذاشته بودند، ادامه داد: این فضاها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند که خوشبختانه بدهی‌های میلیاردی پرداخت شده است و خانه معلم شماره ۲ نیز به عنوان تنها هتل سه ستاره شهرستان بوشهر ارتقا یافته است که به دنبال آن هستیم تخفیفات بیشتری برای فرهنگیان بگیریم.

وی از ارائه خدمات درمانی به ۹۰۰ فرهنگی در ایام نوروز خبر داد و گفت: کلیه خدمات درمانی برای فرهنگیانی که بیمه دارند رایگان است و این مرکز با تمامی بیمه‌های معتبر قرار داد دارد.

موحدی اضافه کرد: در گذشته یک یونیت دندان پزشکی در این درمانگاه وجود داشت که در حال حاضر به چهار یونیت افزایش یافته است و به همراه ارائه عکس، خدمات دهی صورت می‌گیرد که به دنبال راه اندازی داروخانه، و استقرار یک دستگاه آمبولانس در این مرکز درمانی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر می‌باشیم.

توزیع یک میلیارد تومان کتاب ویژه کنکور

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطر نشان کرد: خوابگاه شهدای دانش آموزی باغ زهرا متأسفانه در شأن دانش آموزان نبود اما در حال حاضر در بهترین شرایط فیزیکی قرار دارند و تخت‌های هتلی در این مکان قرار داده شده است و در همین راستا شرایط برگزاری مسابقات کشوری به میزبانی استان بوشهر نیز فراهم گردیده است.

وی از توزیع یک میلیارد تومان کتاب ویژه کنکور خبر داد و گفت: کلاس‌های رایگان کنکور با همراهی نفت برای مناطق مختلف و به ویژه کم برخوردار استان برگزار شد.

موحدی افزود: در یک کارگروه ویژه نقشه کنکور استان در حال طراحی است که امسال ۴۰ درصد سوابق تحصیلی مؤثر واقع خواهد شد و سال آینده نیز به ۶۰ درصد خواهد رسید لذا هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی نباید از خدمات کنکور محروم شود.

وی جایگاه استان در سرانه فضای ورزشی را رتبه اول کشور دانست و خاطر نشان کرد: ۴۰ چمن در طرح شهید سلیمانی و حدود ۲۰ کلاس درس تربیت بدنی در فاز اول عملیاتی شد که با پیگیری صورت گرفته در فاز دوم نیز به دنبال احداث ۵۰ سالن ورزشی تیپ ۲ و کلاس درس تربیت بدنی می‌باشیم و در مجموع برای فاز اول و دوم این طرح ۷۵ میلیارد تومان هزینه صورت خواهد گرفت.

وجود ۱۸۰۰ کلاس درس فرسوده

موحدی تعداد کلاس‌های درس فرسوده استان را هزار و ۸۰۰ مورد دانست و افزود: بخشی از این موارد مقاوم سازی شده‌اند و بخشی نیز در حال نوسازی می‌باشند و تعدادی دیگر نیز باید تخریب و احداث شوند.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مشکلات جامعه حل شود باید مشکلات آموزش و پرورش حل گردد، ادامه داد: معلم و دانش آموز ما امروز نباید دغدغه کولر، میز و نیمکت داشته باشد لذا صنایع و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به این نهاد عمل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: دلسوزی برای آموزش و پرورش در واقع دلسوزی برای آینده ایران اسلامی است. ما نباید برای بزرگداشت روز معلم فقط به این هفته بسنده کنیم و روز معلم فقط ۱۲ اردیبهشت نیست بلکه از ابتدای مهر تا پایان خرداد هر روز، روز معلم است و برای پاسداشت مقام معلم باید گام بر داریم.

وی افزود: امروز اولین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای در مجتمع شهدای هسته‌ای برگزار شد که در مرحله اول با شرکت ۲ هزار و ۳۱۰ دانش‌آموز سراسر کشور اجرایی شد و امروز نیز دانش آموزان سمپادی از ۱۰ استان کشور در بوشهر حضور پیدا کردند و از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید به عمل آوردند و با ظرفیت‌ها و توانمندهای نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا شدند؛ در نهایت ۶۲ دانش‌آموز به مرحله حضوری و پایانی این رویداد علمی و ملی راه پیدا خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از شرکت ۶ هزار و ۴۸۴ نفر داوطلب در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۸۷۰ نفر زن و ۶۱۴ نفر مرد بودند.

جذب ۸۰۰ نفر

موحدی با بیان اینکه ۸۰۰ نفر از محل ماده ۲۸ جذب خواهند شد، گفت: ۲۸۷ نفر آموزگار ابتدایی که از این تعداد ۵۰ نفر سهمیه آموزش و پرورش استثنایی استان خواهد بود به زودی در ادامه روند آزمون استخدامی جذب خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۷۵ نفر مربی پرورشی و مراقب سلامت نیز در ادامه آزمون استخدامی جذب خواهند شد، ادامه داد: ۲۹۰ نفر دبیر نیز برای متوسطه اول و دوم که از این تعداد ۵۵ نفر سهمیه هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کار و دانش استان می‌باشد از طریق آزمون بعدی جذب می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در مجموع جذب امسال را یک هزار و ۲۰۰ نفر دانست و عنوان کرد: آموزش و پرورش در بین دستگاه‌های اجرایی استان بیشترین رقم استخدامی را دارد و امیدواریم معلمان دلسوز و علاقه‌مند بکارگیری شوند.

موحدی با اشاره به اینکه در سال گذشته با چالش‌های زیادی در آموزش و پرورش روبرو بودیم، افزود: دشمن در مسئله اغتشاشات و شورش‌های خیابانی مدارس و آموزش و پرورش را نشان گرفت؛ اما در استان بوشهر با همت مدیران، آموزگاران، حمایت نماینده ولی فقیه، استاندار، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی سپاه و همراهی خانواده‌ها کمترین آسیب را دیدیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطر نشان کرد: لایحه رتبه بندی بعد ۱۱ سال که بر روی زمین افتاده بود با همت دولت مردمی ایران قوی به قانون تبدیل شد. در دولت قبل ۱۶ میلیارد تومان در برای این طرح در نظر گرفته شد اما در دولت سیزدهم بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع تصویب شد.