به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شفقت رودسری صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: بعد از امنیت مقوله تعلیم و تربیت ارزشمندترین مسئله به شمار می‌رود و از تلاش‌های آینده سازان عرصه دریا تقدیر می‌کنیم.

وی با عنوان اینکه باید همه معلمان با انگیزه و امید در سر کلاس‌ها حضور یابند، افزود: برای داشتن تعلیم و تربیت مناسب باید خودشناسی داشته باشیم زیرا فردی که خود را بشناسد می‌تواند دیگران را تعلیم دهد.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای دانش و مهارت آینده سازان جامعه تصریح کرد: امیدواریم روز به روز شاهد عزت و اقتدار بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.

دریادار شفقت رودسری با عنوان اینکه دریانوردی جوانان ایرانی در مناطق مختل ثمره تلاش‌های اساتید و معلمان است، یادآور شد: باید تلاش‌های معلمان و استادان را قدر نهاد.

در این مراسم از استادان برتر دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر تقدیر شد.