هلال احمر بستری مناسب برای حضور طلاب در بین اقشار مختلف جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح شنبه در دیدار با رئیس خدمات حوزه علمیه در خراسان جنوبی که با توجه به پیش رو بودن هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ به منظور ارتقا همکاری‌های دوجانبه با حوزه‌های علمیه و ارائه آموزش‌های امدادی در مدارس حوزوی انجام شد، با اشاره به نقش طلاب در انتقال مفاهیم امدادی به جامعه بیان کرد: طلاب می‌توانند با فراگیری آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه در سطوح مختلف مقدماتی، تخصصی و مربیگری به عنوان مربی در خانه‌های هلال فعالیت کنند و در مواقع حوادث و بحران خدمات امدادی ارائه دهند.

وی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با بهره مندی از حضور جوانان داوطلب فعالیت‌های خیرخواهانه که ظرفیت بزرگ اجتماعی آن محسوب می‌شود، همیشه در صحنه‌ی کمک به مصیبت دیدگان پیشرو بوده است.

کاوسی بر ضرورت هم افزایی و تعاملات بیشتر حوزه علمیه و هلال احمر تأکید کرد و افزود: اعتماد مردمی عمده ترین سرمایه جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد ایران اسلامی است، بنابراین این نهاد بستر و ظرفیت مناسبی برای ارتباط بین روحانیت و مردم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، آمادگی کامل هلال احمر را برای اجرای برنامه‌های پیشنهادی توسط رئیس خدمات حوزه علمیه در خراسان جنوبی اعلام کرد.

وی با اشاره به پیش رو بودن هفته جهانی صلیب سرخ و هلال احمر بیان کرد: هفته هلال احمر فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های هلال احمر به مردم بوده که خواستاریم در تریبون‌ها و برنامه‌های طلاب مورد توجه ویژه قرار گیرد.

هادی جعفری راد، مدیرکل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه خراسان جنوبی هم در این دیدار با اعلام آمادگی برای تعامل هرچه بیشتر با هلال احمر، بیان کرد: هلال احمر مجموعه‌ای ارزشمند بوده که در حوادث و بحران‌های مختلف خدمات زیادی را انجام داده و بدون توجه به نژاد و ملیت در خدمت بشریت است که این نگاه کاملاً منطبق با ارزشهای دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام علی محمد درویشی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هم در این دیدار با اشاره به اهمیت راه اندازی خانه‌های هلال، بیان کرد: با افتتاح خانه‌های هلال از موازی کاری در اجرای برنامه‌های حمایتی جلوگیری شده است.

وی خواستار اجرای برنامه‌ای مشترک با کانون‌های طلاب، دانشجویی، دانش آموزی، عشایری و غنچه‌های هلال شد و افزود: حوزه علمیه و هلال احمر مشترکات زیادی دارند که این امر می‌طلبد تعاملات بیشتری این دو مجموعه صورت گیرد.