شرایط معافیت اراضی زراعی از پرداخت مالیات بر سوداگری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با بند (چ) تبصره (۳) ماده (۱۳) این طرح که جهت رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود با ۱۶۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.

در بند (چ) تبصره (۳) ماده (۱۳) آمده است: کلیه اراضی با کاربری کشاورزی و اراضی فاقد کاربری خارج از محدوده شهر با دوره تملک بالای ۳ سال اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی به جزء باغ ویلاها.

تبصره- باغ‌ها و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر مشمول این حکم نمی‌باشد.

به دنبال پیشنهاد حسین میرزائی نماینده اصفهان مبنی بر ضرورت رفع ابهام در خصوص مشخص کردن باغ‌ها، عبارت «به جز باغ ویلاها» به بند (چ) افزوده شد.

لازم به ذکر است؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در تشریح دلیل اهمیت طرح مذکور گفت: مهار تورم یکی از پایه‌های مهم تصمیمات اقتصادی محسوب می‌شود، ضمن اینکه در این طرح ۴ بازار مهم در اقتصاد کشور، امروز به محل سوداگری تبدیل شده‌اند و آثار تورمی ناشی از آنها به شدت در سایر بازارها نیز اثرگذار است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: موضوع مالیات بر سوداگری چند دهه است که در دنیا عملیاتی شده است و پایه مهم مالیاتی است و قبل از اینکه بتواند مبنای درآمد مالیاتی باشد، مبنای سیاست‌گذاری مالیاتی است یعنی هدایت جریان نقدینگی کشور به جای بازارهای غیرمولد و ناکارآمد، به سمت بازارهای مولد و اثرگذار که اثرات ناشی از آن موجب تولید و کاهش تورم می‌شود را در پی دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی یادآور شد: تصویب این طرح مأموریت مجلس در جهت تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» است که از طرفی سوداگری را به عنوان موتور ایجاد تورم خاموش می‌کند و جریان نقدینگی را به سمت افزایش نرخ تولید هدایت می‌کند.