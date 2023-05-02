طرح ملی «پزشک خانواده» به صورت پایلوت در شهر آبیک اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فتوحی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک اظهار کرد: یکی از مطالبات به حق و دغدغه مردم در سطح شهرستان در ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسائل حوزه بهداشت و درمان بوده که امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که وضعیت بهداشت و درمان شهرستان آبیک با سرعت در حال ارتقا است.

وی افزود: خوشبختانه از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و توافقات بین دانشگاه علوم پزشکی استان با وزارت بهداشت هفت پروژه درمانی بهداشتی و حوزه سلامت در سطح مرکز شهرستان و بخش‌های بشاریات و بخش مرکزی تأمین اعتبار و روند شروع اجرایی این هفت پروژه مهم در حال انجام است.

فتوحی گفت: اجرای طرح پزشکی خانواده یکی از شعارهای دولت‌های قبلی بود که در این دولت شاهد عملیاتی شدن آن هستیم و برای پیشرفت این طرح از تمام ظرفیت‌های شهرستان استفاده خواهد شد.

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