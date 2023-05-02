۹۹ درصد برگ سبز چای خریداری شده درجه یک است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت تاکنون ۱۴ هزار و ۲۰۸ تن برگ سبز چای از باغات شمال کشور برداشت شده است، اظهار کرد: ارزش اقتصادی برگ‌های برداشت شده ۱۹۸ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد برگ‌های برداشت شده و خریداری شده از نوع درجه یک هستند، گفت: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک امسال ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان و درجه دو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

رئیس سازمان چای تصریح کرد: ۷۵ درصد بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران را کارخانجات چایسازی پرداخت می‌کنند و ۲۵ درصد هم قدر سهم دولت است.

جهانساز به قرارداد ۱۶۶ کارخانه چایسازی با سازمان چای کشور برای خرید برگ سبزهای برداشت شده اشاره کرد و ادامه داد: ۱۷۲ کارخانه چایسازی در گیلان و مازندران مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد باغات چای در گیلان و ۱۰ درصد در مازندران قرار دارد، اضافه کرد: بیش از ۵۵ هزار خانوار چایکار گیلان و مازندران در ۲۸ هزار هکتار باغ چای مشغول به کارند.