افزایش ۷۱.۵ درصدی قیمت برگ سبز چای درجه یک؛ ۴۰۰ ناظر نظارت دارند

حبیب جهانساز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از انعقاد قرارداد ۸۰ کارخانه چای‌سازی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۷۰ کارخانه چای‌سازی در چرخه تولید و استحصال چای خشک فعالیت دارند که از این تعداد، ۸۰ کارخانه قرارداد خود را منعقد کرده‌اند و مابقی نیز در حال انجام مراحل عقد قرارداد هستند.

وی در خصوص نظارت بر خرید برگ سبز چای از چایکاران اظهار داشت: ۴۰۰ ناظر بر فرآیند خرید برگ سبز چای نظارت مستقیم دارند.

به گفته جهانساز، خرید برگ سبز چای از اوایل اردیبهشت ماه در استان‌های شمالی کشور آغاز می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت برگ سبز چای تأکید کرد: چایکاران باید در چیدن برگ سبز دقت لازم را داشته باشند تا از قیمت درجه یک بهره‌مند شوند.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۱۴۰۵ برای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک، ۴۲ هزار تومان تعیین شده که نسبت به پارسال ۷۱.۵ درصد افزایش یافته است.

جهانساز همچنین از افزایش ۶۶.۷ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه ۲ خبر داد و افزود: هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه ۲ امسال ۳۰ هزار تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری می‌شود.

وی با اشاره به سهم کارخانجات و دولت در پرداخت بهای برگ سبز، یادآور شد: سهم کارخانجات از بابت پرداخت بهای برگ سبز خریداری‌شده، همانند سال گذشته ۷۵ درصد است و ۲۵ درصد مابقی سهم دولت می‌باشد.

جهانساز در پایان خاطرنشان کرد: مدیران کارخانجات چای‌سازی می‌توانند از تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برای عقد قرارداد به سازمان چای کشور مراجعه کنند.