به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «بازتابی از اسپانیا» عنوان نمایشگاه گروهی نقاشی است که روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ در گالری‌های بهار و تابستان این مجموعه افتتاح می‌شود.

نمایشگاه «بازتابی از اسپانیا» با حمایت خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و شامل آثاری از احسان آذری، راضیه ایرانپور، پریسیما بهرامی، وحید بیک وردی، مهناز حسن‌پور، نوشین خدادادی، کسری شریفی منفرد، گلبرگ شعبانی، یسنا عسکری، مهدی علائی‌نژاد، شیرین غفاری، فرزاد قاضی زاهدی، مارال قندیلی، مهزیار کبیری، بهاره ملاعلیپور، علیرضا نکویی، نیوشا نیوژپور و پیام یاسینی است.

نمایشگاه «بازتابی از اسپانیا» پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا ۲۵ اردیبهشت میزبان علاقه‌مندان است.

خانه هنرمندان ایران روزهای شنبه تعطیل است و علاقه‌مندان برای بازدید این نمایشگاه می‌توانند روزهای یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ به گالری‌های این مجموعه مراجعه کنند.