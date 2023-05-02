باید بودجه متناسبی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: زمانی که من وزیر آموزش و پرورش بودم و برخی وزارتخانه‌ها با هم ادغام می‌شدند من امدم بیرون از آموزش و پرورش و از من پرسیدند به نظرتان آموزش و پرورش با کجا ادغام شود گفتم نفت.

وی افزود: معتقدم آموزش‌وپرورش باید با وزارت نفت ادغام شود تا پول و بودجه در اختیار این وزارت‌خانه قرار بگیرد.

حاجی بابایی گفت: به برخی گفتم شما زحمت بکشید نفت تولید کنید و معلمان هم زحمت بکشند تدریس کنند؛ برای همه بچه‌های این مملکت؛ مگر ما سرمایه‌ای بالاتر از دانش آموزان داریم؟

این نماینده مجلس بیان داشت: اگر قرار باشد روزی شیر نفت برای رونق تولید باز شود اولین جا و آخرین جایی که بهتر است در آن خرج شود باید برای آموزش و پرورش باشد.

حاجی‌بابایی اظهارداشت: بررسی بودجه وزارتخانه‌ها که به مجلس می‌آید حکایت از آن دارد که این بودجه یا کافی است یا زیاد، ولی بودجه آموزش و پرورش همیشه ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر است.

وی افزود: سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش بودجه افزایش دادیم که در ۴۴ سال گذشته بی سابقه بوده البته مشکل این وزارتخانه فقط بودجه نیست چرا که نحوه مدیریت هم حائز اهمیت است.