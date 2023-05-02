برگزاری نشست هم اندیشی «کتابخوانی از مدرسه تا کتابخانه»

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: نشست هم اندیشی «کتابخوانی از مدرسه تا کتابخانه» با تجلیل از آموزگاران و برگزیدگان دومین دوره مسابقه نقاشی «شخصیت محبوب کتاب من» در گیلان برگزار می‌شود.

وی افزود: این نشست هم اندیشی روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۹:۳۰ در سالن اجتماعات آیت الله سید محمود ضیابری سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار می‌شود.

تقوی تصریح کرد: دومین دوره مسابقه ملی نقاشی «شخصیت محبوب کتاب من» ویژه کودکان و نوجوانان سراسر کشور همزمان با آغاز جشن‌های چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با همکاری مشترکی از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان، سازمان منطقه آزاد انزلی، صدا و سیمای مرکز گیلان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، اداره کل آموزش و پرورش گیلان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کلانشهر رشت از روز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه تا هفتم اسفند ۱۴۰۱ به میزبانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان برگزار شده است.