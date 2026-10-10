به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز گرند اسمش چین در حالی از روز جمعه (۱۷ مهر) آغاز شد که بنیامین فرجی و محمد حبیبی به نمایندگی از ایران در این رقابت ها حضور داشتند.

در جریان این مسابقات، بنیامین فرجی در اولین دیدار برابر لای یونگ رن از مالزی ۴ به صفر باخت، او در دیدار دوم هم مقابل ویو یی فی از چین ۴ به ۲ متحمل شکست شد اما در دیدار سوم برابر سئاه بنایا از سنگاپور صاحب برتری شد.

محمد حبیبی هم در گروه خود در اولین دیدار

مسابقه اول مرحله گروهی ۴ بر صفر مقابل لی هونگ آن از مالزی پیروز شد، او با همین نتیجه در دومین دیدار برابر آلن از قزاقستان شکست خورد و در سومین دیدار هم مقابل چن کای‌چنگ از چین تایپه مغلوب شد.

با این نتایج، بنیامین فرجی و محمد حبیبی در جایگاه سوم گروه های خود قرار گرفته و از صعود از مرحله گروهی رقابت های گرند اسمش جوانان چین بازماندند.