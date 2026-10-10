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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

برگزاری پویش «ایران جان مرکزی» منجر به جذب سرمایه‌گذار در خمین شود

برگزاری پویش «ایران جان مرکزی» منجر به جذب سرمایه‌گذار در خمین شود

خمین- امام جمعه خمین با تأکید بر معرفی ظرفیت‌های شهرستان گفت:برگزاری پویش «ایران جان مرکزی» باید به جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی در این شهرستان منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های خمین در پویش «ایران جان مرکزی» اظهار کرد: شهرستان خمین در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و فرهنگ از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها را فراهم کرد.

وی افزود: معرفی این توانمندی‌ها نباید به اقدامات تبلیغاتی محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت‌های موجود مستندسازی، برای آن‌ها طرح‌های اجرایی تدوین و زمینه حضور سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی فراهم شود.

حجت‌الاسلام میرصادقی تصریح کرد: سنگ‌نگاره‌ها، قدمت کشاورزی و معدنی و سابقه ضرب سکه، از ظرفیت‌های تاریخی شهرستان خمین برای توسعه گردشگری است.

وی ادامه داد: بخشی از شواهد تاریخی در نقاط مختلف شهر و روستاهای خمین قابل مشاهده است، اما بخش‌هایی از این میراث همچنان مغفول مانده و چه‌بسا با شناسایی و مستندسازی، امکان احیا و بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود.

امام جمعه خمین تاکید کرد: نقش مردم خمین در مبارزات انقلابی و سیاسی، از جمله فعالیت‌های مذهبی، جلسات خانگی قرآن و محوریت مسجد جامع در مبارزات ضد رژیم پهلوی، نیازمند بازخوانی و ثبت دقیق است.

وی افزود: بخشی از این تاریخ همچنان در حافظه و روایت پیشکسوتان و افراد سالخورده شهرستان باقی مانده و بخش دیگری نیز به‌صورت مکتوب ثبت شده است؛ بنابراین باید از فرصت موجود برای گردآوری و مستندسازی این روایت‌ها استفاده کرد.

حجت‌الاسلام میرصادقی افزود: بازنمایی این پیشینه می‌تواند به تقویت هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان و معرفی بهتر آن به نسل‌های جدید کمک کند.

امام جمعه خمین با تأکید بر ضرورت پیوند دادن ظرفیت‌های گردشگری با سرمایه‌گذاری اقتصادی گفت: برای استفاده مؤثر از این فرصت‌ها، تشکیل کارگروهی با هماهنگی فرمانداری ضروری است تا توانمندی‌های شهرستان را شناسایی و بررسی کرده و به سرمایه‌گذاران و افراد علاقه‌مند معرفی کند.

وی افزود: شهرداری نیز می‌تواند با بهره‌گیری از تیم‌های فنی و تخصصی، طرح‌های مشخصی برای توسعه ظرفیت‌های شهری تهیه کند و ابعاد اقتصادی، اجرایی و امکان جذب سرمایه‌گذار در این طرح‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

حجت‌الاسلام میرصادقی با اشاره به ظرفیت پارک بوجه بیان کرد: توسعه این مجموعه برای جذب گردشگران به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، چراکه شهرداری به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های آن را ندارد.

وی با اشاره به توانمندی‌های کشاورزی و صنعتی خمین بیان کرد: معرفی شهرستان در کنار برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کشاورزی و صنعتی می‌تواند به شناساندن فرصت‌های اقتصادی منطقه کمک کند و ارتباط میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را گسترش دهد.

امام جمعه خمین افزود: این شهرستان در بیشتر روزهای سال با آلودگی هوا، گردوغبار و آلودگی صنعتی مواجه نیست و این مزیت باید در معرفی منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های خمین باید با برنامه‌ریزی عملیاتی و جذب سرمایه‌گذار همراه شود تا زمینه توسعه گردشگری، رونق تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود.

کد مطلب 6973316

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