به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های خمین در پویش «ایران جان مرکزی» اظهار کرد: شهرستان خمین در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و فرهنگ از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها را فراهم کرد.

وی افزود: معرفی این توانمندی‌ها نباید به اقدامات تبلیغاتی محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت‌های موجود مستندسازی، برای آن‌ها طرح‌های اجرایی تدوین و زمینه حضور سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی فراهم شود.

حجت‌الاسلام میرصادقی تصریح کرد: سنگ‌نگاره‌ها، قدمت کشاورزی و معدنی و سابقه ضرب سکه، از ظرفیت‌های تاریخی شهرستان خمین برای توسعه گردشگری است.

وی ادامه داد: بخشی از شواهد تاریخی در نقاط مختلف شهر و روستاهای خمین قابل مشاهده است، اما بخش‌هایی از این میراث همچنان مغفول مانده و چه‌بسا با شناسایی و مستندسازی، امکان احیا و بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود.

امام جمعه خمین تاکید کرد: نقش مردم خمین در مبارزات انقلابی و سیاسی، از جمله فعالیت‌های مذهبی، جلسات خانگی قرآن و محوریت مسجد جامع در مبارزات ضد رژیم پهلوی، نیازمند بازخوانی و ثبت دقیق است.

وی افزود: بخشی از این تاریخ همچنان در حافظه و روایت پیشکسوتان و افراد سالخورده شهرستان باقی مانده و بخش دیگری نیز به‌صورت مکتوب ثبت شده است؛ بنابراین باید از فرصت موجود برای گردآوری و مستندسازی این روایت‌ها استفاده کرد.

حجت‌الاسلام میرصادقی افزود: بازنمایی این پیشینه می‌تواند به تقویت هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان و معرفی بهتر آن به نسل‌های جدید کمک کند.

امام جمعه خمین با تأکید بر ضرورت پیوند دادن ظرفیت‌های گردشگری با سرمایه‌گذاری اقتصادی گفت: برای استفاده مؤثر از این فرصت‌ها، تشکیل کارگروهی با هماهنگی فرمانداری ضروری است تا توانمندی‌های شهرستان را شناسایی و بررسی کرده و به سرمایه‌گذاران و افراد علاقه‌مند معرفی کند.

وی افزود: شهرداری نیز می‌تواند با بهره‌گیری از تیم‌های فنی و تخصصی، طرح‌های مشخصی برای توسعه ظرفیت‌های شهری تهیه کند و ابعاد اقتصادی، اجرایی و امکان جذب سرمایه‌گذار در این طرح‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

حجت‌الاسلام میرصادقی با اشاره به ظرفیت پارک بوجه بیان کرد: توسعه این مجموعه برای جذب گردشگران به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، چراکه شهرداری به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های آن را ندارد.

وی با اشاره به توانمندی‌های کشاورزی و صنعتی خمین بیان کرد: معرفی شهرستان در کنار برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کشاورزی و صنعتی می‌تواند به شناساندن فرصت‌های اقتصادی منطقه کمک کند و ارتباط میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را گسترش دهد.

امام جمعه خمین افزود: این شهرستان در بیشتر روزهای سال با آلودگی هوا، گردوغبار و آلودگی صنعتی مواجه نیست و این مزیت باید در معرفی منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های خمین باید با برنامه‌ریزی عملیاتی و جذب سرمایه‌گذار همراه شود تا زمینه توسعه گردشگری، رونق تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود.